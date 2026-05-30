Yuji, el mono mexicano que encuentra refugio en su perro de peluche

Yuji, un mono de apenas mes y medio de nacido, despierta todos los días aferrado a su perro de peluche.

Un veterinario sostiene a un monito de nombre Yuji, quien vive con un perro de peluche que le sirve como madre sustituta, mientras recibe atención en un centro especializado, el miércoles 15 de abril de 2026, en el Zoológico de Guadalajara, México.

Yuji, un mono de apenas mes y medio de nacido, despierta todos los días aferrado a su perro de peluche. No es un juguete cualquiera, es un sustituto materno luego de que fue rechazado por Kamaria, una hembra primeriza con la que no pudo establecer un vínculo. El enternecedor monito de apenas 673 gramos es el caso más reciente de crianza asistida en el zoológico de Guadalajara, en el occidente de México.

Ahora las miradas de miles de mexicanos se centran en Yuji, quien ha desatado las comparaciones con el popular Punch, un macaco japonés que se viralizó en redes sociales después de crecer aferrado a su orangután de peluche ante el rechazo de su madre. A diferencia de Punch, Yuji aún no ha tenido contacto físico con otros miembros de su especie y pasa la mayor parte del tiempo dentro de una transportadora en el Centro de Integral de Medicina y Bienestar Animal del zoológico de Guadalajara, donde está bajo el cuidado de 12 veterinarios y biólogos.

Aún no se define la fecha en que Yuji será trasladado al hábitat en donde viven otros 12 monos patas adultos y tres crías. Su llegada dependerá del momento en que deje de alimentarse por completo de leche y cambie su dieta a la de un mono adulto, con todo y frutas y verduras, afirmó el veterinario Iván Reynoso Ruiz, encargado del área de primates del zoológico de Guadalajara, Ese proceso podría darse cuando Yuji tenga unos seis meses de edad, agregó.

El mono patas es una especie de macaco de tamaño medio y originario de África. Es identificado como el primate más rápido del mundo sobre tierra firme y puede alcanzar velocidades de hasta 55 kilómetros por hora. Kamaria comenzó a mostrar un comportamiento irregular apenas horas después de dar a luz el pasado 3 de marzo. Sostenía de forma inadecuada a su primera cría, la cual también tenía dificultades para aferrarse a su madre.

La situación no pasó desapercibida para sus cuidadores, quienes decidieron separar a la madre de su cría. Con apenas 443 gramos de peso al nacer, Yuji fue colocado en una incubadora en el CIMBA para mantenerlo a una temperatura adecuada y garantizar su supervivencia, relató Reynoso Ruiz.

Fue así como el mono bebé, a quien uno de sus cuidadores bautizó como Yuji —el nombre del protagonista de una popular manga y anime japonesa— entró en un proceso de crianza asistida que suele utilizarse en zoológicos y reservas de vida silvestre para garantizar el bienestar y el desarrollo físico y comportamental de crías en riesgo. Durante sus primeras semanas, Yuji recibía un biberón con leche adicionada con proteínas mientras permanecía en vigilancia las 24 horas del día.

Como parte de los cuidados, al pequeño primate recibió desde un primer momento un peluche que, según explicó Reynoso Ruiz, “sustituyó toda esa función que era de la madre” y “representa su seguridad”. Además del peluche del perro, Yuji tiene otros dos juguetes, uno en forma de oso y otro en forma de mono, que son alternados para permitir su higiene. Para estimular su desarrollo, sus cuidadores instalaron una pequeña hamaca y unas cuerdas dentro de su transportadora.

Conforme Yuji dormía cada vez más horas seguidas y ganaba algo de peso, también se extendieron sus horarios de alimentación. Ahora yuji recibe el primero de sus cuatro biberones a las 7 de la mañana, y el último a las 7 de la noche, poco antes de dormir abrazado de su peluche.

A media mañana es colocado en su transportadora y se le lleva a un área cercana al hábitat de los primates, para que los monos adultos lo vayan conociendo y el se vaya adaptando a lo que será su futuro hogar. Aunque los casos de Punch y Yuji han generado reacciones favorables en redes sociales, algunos defensores de los derechos de los animales se han manifestado en contra de que se mantenga la práctica de la crianza asistida en los zoológicos.

“No hay como que vivan en su hábitat natural. Ellos tienen derecho a nacer, crecer, desarrollarse y morir en donde les corresponde”, afirmó la activista mexicana Diana Valencia, directora y fundadora de la asociación local Abriendo Jaulas y Abriendo Mentes, al plantear que aunque la crianza asistida garantiza la atención de las crías, “están cuidados por un humano, lo que no tendría que ser así”.

Ante las posiciones en contra, el encargado del área de primates del zoológico de Guadalajara expresó que los santuarios y zoológicos actualmente representan una oportunidad única para salvar a muchas especies que están en riesgo por el cambio climático y la caza furtiva. Admitió, además, que si Yuji hubiera nacido en estado silvestre probablemente “no habría tenido una segunda oportunidad”.





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