From police to politicians, a corrupt Establishment thinks citizens fighting data centers must be terror threats or foreign agents.

From police to politicians, a corrupt Establishment thinks citizens fighting data centers must be terror threats or foreign agents. Karen Fordyce and Namita Kapsi, of Exton, protest a data center that is set to be built in East Whiteland Township.are fast becoming the new “third rail” of U.S. politics.

Sarah Longwell, the focus-group guru and TV pundit who writes for the Never Trumper site The Bulwark, “I’m in the middle of a huge countywide fight against data centers,” one small-town Georgia woman told a focus group, in a tape.

“People are showing up about their water already, and about 40 people are being pushed out of their homes. It’s just very personal. ”.

“We don’t want them! ” exclaimed a Pittsburgh voter at the notion of these tech sites replacing shuttered steel mills.

“It doesn’t matter who the governor is, who the mayor is. They’re all on board because it’s job creation. ” Not on board? The average American.

As recently as last September, a poll conducted for the environmental site Heatmap found voters evenly divided on whether they’d support a data center built near their home. Just nine months later, people would now strongly oppose one — a steep and shockingly rapid decline in public support for the infrastructure of artificial intelligence, or AI.

Indeed, the trouble in the heartland for data centers has come so quickly it’s hard to say how much is driven by environmental complaints — such as Fortunately, we live in a thriving, well-oiled democracy in which our elected officials have their fingers on the pulse of the people and have rapidly shifted gears — to grab a pitchfork and join their furious constituents on the front lines of the war against data centers. Right?

…that’s made their bosses so powerful, refuse to believe that regular folks have rationally decided that new data centers are unwanted scars upon the land.to become the planet’s dominant AI force — is secretly funding all these farmers and suburban moms fighting data centers. It’s an outlandish and unsubstantiated claim.

Indeed, some of the GOP’s supporting evidence comes from a “think tank” called — and you cannot make this stuff up —“It’s not organic and local, some of this is foreign-sourced dark money coming in,” Interior Secretary Doug Burgum — formerly the governor of oil-drenched North Dakota —needed to run these data centers comes from fossil fuels — oil, gas, and coal — right when the global climate crisis is accelerating.

Last week,At least we can take comfort in the fact that the nation’s leading law-enforcement organizations are working hard to respect the all-American First Amendment rights to free speech and dissent of these data center activists,, that revealed that cops are sifting through social-media posts by anti-data center activists, convinced they pose a newfangled terror threat.

“Domestic violent extremists are likely interested in targeting artificial intelligence data centers, posing a physical and cyber threat to infrastructure in the Philadelphia regional area,”, dress like students, or dress like housewives, or in a coat and a tie. Philly cops said in the report they are on the lookout for potential acts of vandalism and something they called “more disruptive First Amendment activity.

” I’m pretty sure your right to be nonviolently disruptive in America — without the government working to suppress those rights —is exactly why To be clear, vandalism or arson or other destruction at data centers would be wrong — but I’m struggling to find many examples of this. There’ve been a couple reports of shots fired at the homes of a, which is deplorable. But the anti-data center movement is, overall, remarkably nonviolent.

The threat to the system isn’t the bullet but the ballot, and they know it.

“The more they try to silence us, the louder we’ll get,” Karen Feridun, the veteran environmental activist from Berks County, Pa. who founded theFeridun — who, as far as I know, does not speak a word of Mandarin — said activists see the law-enforcement monitoring as an effort to intimidate them, but it is only fueling fears that the AI powered by data centers will be Indeed, we have never seen such a disconnect between our clueless elites, from Silicon Valley to Capitol Hill and the hallways of Harrisburg, and everyday folks who are filled with fury.

That communication breakdown peaked a few weeks ago when an obscure real-estate executive was tapped to address the graduating seniors at the University of Central Florida, and didn’t think twice about hailing the glorious AI future that 22-year-olds see as obliterating their job prospects. Some observers argue that folks in the rural towns or sprawling exurbs fighting the data centers see them not just as ugly, noisy neighbors but also as a proxyBut in reality, the rage runs even deeper.

It’s anger not only at the machine but the world that created it — a world where the gap has never been wider between the billionaires of AI , government, media, and the trends from social justice to AI that shape modern America. 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Chinese NEV Resale Value Surges 30%, Volume Up 29%Chinese NEV (BEV and PHEV) resale values are up 30%, with Chinese media noting specific rises for BYD, Nio and Denza brands. NEV sales volume is also up 29% as more EVs become available on the used market. Used car dealers report scrambling to buy NEVs to resell. Meanwhile used gasoline car prices have plummeted in China.

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Chinese car market booms in the UK with used models offering significant savingsChinese car brands now account for 15% of new UK car registrations in 2026, up from 1.3% five years ago. As the market expands, used Chinese vehicles provide strong value, with savings of up to £17,000 on models like the MG Cyberster, Omoda 9 SHS, XPeng G6, BYD Dolphin Surf, and Jaecoo 7.

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Congress Must Strengthen Wolf Amendment Enforcement to Protect NASA Research from Chinese ExploitationA U.S. House committee writeup exposes lax enforcement of the Wolf Amendment, allowing NASA-funded research to inadvertently support China's military-industrial base through collaborations with sensitive entities. The article calls for congressional aCtion to bolster research security, including passing the Securing Innovation and Research from Adversaries Act, funding NASA's security office, and imposing penalties for violations.

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Chinese axial flux motor reaches 18,000 rpm milestone, can be used in EVsA research team in China says it has developed a high-performance axial flux motor capable of exceeding 18,000 rpm and achieving a power density of 25.73 kW/kg.

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