Yasin Ayari aporta doblete y Suecia aplasta a Túnez para liderar el Grupo F del Mundial

MONTERREY, México (AP) — Yasin Ayari anotó dos veces y Suecia demostró que merece estar en el Mundial de 2026, al aplastar el domingo por la noche 5-1 a Túnez para colocarse en la cima del Grupo F.

Mattias Svanberg, de Suecia, celebra un gol, convalidado posteriormente por el VAR, en el partido mundialista ante Túnez, realizado el domingo 14 de junio de 2026 en Monterrey, México.de 2026, al aplastar el domingo por la noche 5-1 a Túnez para colocarse en la cima del Grupo F. Alexander Isak y Viktor Gyökeres aportaron un gol y una asistencia cada uno, en tanto que Mattias Svanberg también marcó por Suecia, que llegó ubicada en el 39no puesto del ranking de la FIFA y se perdió el Mundial de 2022 después de llegar a los cuartos de final hace ocho años en Rusia.

Omar Rekik anotó por Túnez, 45.º del escalafón y que disputa su séptimo Mundial pero que nunca ha avanzado más allá de la fase de grupos. Ayari abrió y cerró el marcador para los suecos en el Estadio de Monterrey con goles de larga distancia a los siete minutos y en el tiempo añadido del segundo tiempo. Fue mesurado en su celebración del primer gol, levantando las manos en señal de respeto por el país donde nació su padre.

Isak anotó su 18vo gol internacional a los 30 minutos, cuando Gyökeres encontró en un contragolpe al delantero del Liverpool — quien estuvo fuera gran parte de la temporada pasada por una fractura de pierna. Isak recortó hacia adentro y descargó un tiro rasante que pasó entre las manos del arquero tunecino Mouhib Chamakh, quien tuvo dificultades toda la noche. Isak dijo que él y Gyökeres “tienen cualidades bastante diferentes, lo cual es muy beneficioso para el equipo”.

Después de que Rekik apretó el marcador con su gol a los 43 minutos, Isak y Gyökeres devolvieron a Suecia el control. Isak robó el balón y encontró a Gyökeres para un mano a mano contra Chamakh que el delantero del Arsenal ganó con facilidad para su 16to gol en sus últimas 15 apariciones con Suecia y el 21ro en total.

“Detrás de ellos, necesitaban un equipo que funcionara bien. Estoy contento por los jugadores que esta noche dieron un paso adelante en eso”, dijo Potter. Suecia jugará contra Holanda en Houston el sábado, mientras que Túnez permanecerá en Monterrey y enfrentará a Japón el mismo día.





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