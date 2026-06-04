From Joel Embiid to Bryce Harper, Philly sports stars united to sign match balls for each of the nine nations playing in the group stage in Philly
World Cup nations playing in Philly will receive soccer balls signed by the city's biggest sports stars Philly sports stars from Joel Embiid to Bryce Harper united to sign match balls for each of the nine nations playing in the group stage in Philly.
Phillies first baseman Bryce Harper signs one of the FIFA match balls that will be gifted to nations playing in Philly during the World Cup. The way into any Philadelphian’s heart is through the city’s sports teams, and it seems like FIFA knows that. , soccer’s governing body employed some of Philadelphia’s star athletes to welcome the nine nations competing at Lincoln Financial Field, whichthroughout the event.
Through the “Philly Match Ball” program, FIFA recruited several of the city’s biggest sports names to sign World Cup balls: Phillies first basemanThe balls will be presented as gifts to the squads playing group stage matches in Philly: Brazil, France, Croatia, Ghana, Ivory Coast, Ecuador, Haiti, Curaçao, and, who was just 14 years old at the time. Before throwing out the first pitch at Citizens Bank Park ahead of a Phillies matchup with the Yankees, Sullivan met Harper in the team clubhouse.
“Don’t forget about all of us when you go to Manchester City,” he added. Harper, whose wife Kayla played collegiate soccer at BYU and Ohio State, showed off a bit of his soccer knowledge when the Phillies played in England two seasons ago, performing an iconicAfter hitting a home run in the Phillies’ 7-2 win against the Mets at London Stadium, Harper slid on his knees toward the Phillies dugout Embiid, a native of Cameroon, grew up playing the sport, and didn’t pick up basketball until he was 16.
In 2024, he told“Hakeem was another one that started so late and made it into basketball, and he credits his football skills to be able to get better so fast,” Embiid told Bennett.
“I think there’s a lot of similarities where — I’ve always been a type of guy to observe, and then you show me one thing, and I’m able to do it after one or two tries, and just pick stuff up so fast. ” On the same podcast, Embiid, an avid Real Madrid and Arsenal fan, expressed his excitement for the World Cup’s arrival in Philadelphia.
“I’m excited. I’m going to be all over the place,” he said.
“I’ve never been to a World Cup game before, so I’m going to go to a lot of them, especially to follow some of the best teams. Hopefully Cameroon makes it. Right now it doesn’t look likely. 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Shakira to Make History at 2022 World Cup Final Halftime Show with Madonna and BTSThe 2022 FIFA World Cup is set to be a musical event to remember, with Colombian artist Shakira making history as the co-headliner of the first-ever World Cup final halftime show alongside Madonna and BTS. Shakira's latest World Cup anthem, 'Dai Dai', is a blend of various genres and sends an uplifting message, with all royalties going to the FIFA Global Citizen Education Fund. This is Shakira's second time creating an official FIFA World Cup song, following the 2010 hit 'Waka, Waka (This Time for Africa)'
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You don’t need a ticket to experience the World Cup in PhillyFrom fan fests to pickup games, here’s how to enjoy the World Cup in Philadelphia — no ticket or bar required.
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