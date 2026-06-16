Woman Dies After Rope Jumping Instructors Drop Her From Bridge Without Safety Harness in Brazil

A 21-year-old woman, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, died after two rope jumping instructors threw her from a bridge without securing her to safety equipment. The incident occurred at Ponte do Esqueleto in Limeira, Brazil, and the instructors have been arrested. The video of the fall went viral, and authorities are investigating potential homicide charges.

Una joven de 21 años que murió de forma dramática, cuando dos instructores de rope jumping la arrojaron desde un puente sin antes sujetarla a un equipo de seguridad, fue enterrada el domingo en el estado brasileño de Sao Paulo.

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas practicaba rope jumping el sábado en Ponte do Esqueleto, un puente abandonado en el municipio de Limeira donde turistas practican deportes extremos. La joven, que aspiraba a convertirse en profesora de educación física, había pedido que la lanzaran desde el puente al estilo avión, con dos instructores levantándola por encima de sus hombros al tiempo que ella extendía los brazos.

Imágenes compartidas en internet muestran a dos hombres con cascos blancos lanzando a Freites a un abismo de 40 metros sin sujetarla a ningún equipo de seguridad, y una persona que observa grita a los instructores que la aten a una cuerda. Los instructores llevan arneses que parecen estar sujetos a una cuerda de seguridad.

El rope jumping es un deporte extremo que se diferencia del puenting en el tipo de cuerda utilizada y el movimiento resultante de la caída. El puenting utiliza cuerdas elásticas de goma que crean un efecto vertical y de rebote, pero el rope jumping usa cuerdas de escalada de baja elasticidad que convierten la caída en un balanceo horizontal, como un péndulo.

La policía en Brasil ha detenido a tres hombres que trabajaban para la empresa que ofrecía saltos de rope jumping por la muerte de la joven. Las autoridades también han iniciado una investigación que podría derivar en cargos por asesinato. El video de Rodrigues de Freitas cayendo hacia su muerte se ha vuelto viral en plataformas de redes sociales, donde usuarios de internet describen su fallecimiento como un caso surrealista de negligencia.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Spencer Pratt responds to L.A. mayoral race loss, says 'it's war' in new videoFamily dog shot and killed by LAPD during Knicks celebration at condo in Canoga Park





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