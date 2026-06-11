Wizz Air Reports Lower Annual Profits Amid Iran War Disruption

Wizz Air, a budget airline primarily operating in Eastern Europe, has reported lower annual profits due to the Iran war and the cancellation of flights to Tel Aviv and other Middle Eastern destinations. Despite a record number of passengers, the airline's earnings were impacted by the conflict and one-off costs. Wizz Air's annual net profit was almost entirely wiped out, and shares rose on Thursday morning.
Wizz Air has reported lower annual profits after taking a hit from the Iran war, despite a record number of passengers over the year. The budget airline also suspended guidance for the year ahead, citing a lack of visibility due to the conflict.
The London-listed Hungarian group reported an operating profit of €139.7million (£120.6million) for the year to the end of March, down 16.6 per cent on the previous year. The cancellation of flights to Tel Aviv in Israel and other routes to the Middle East and Cyprus in March impacted the group's earnings by an estimated €50million (£43.1million), it said. Wizz Air's annual net profit was almost entirely wiped out, from €213.9million (£184.6million) to €1.3million (£1.1million) year-on-year.
Despite the travel disruption, Wizz Air said it had flown a record 69.7million passengers over the year, as revenue jumped 8.4 per cent year-on-year to €3.16billion (£2.73 billion). Wizz Air issued a profit warning earlier this year as it warned of a €50million hit from soaring jet fuel prices, but said it had managed its hedging alongside a pipeline of summer bookings.
Shares in Wizz Air rose 3.36 per cent or 32.50p to 999.50p on Thursday morning, having fallen 18 per cent in the past year
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