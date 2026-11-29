Wizards despiden al entrenador Brian Keefe tras inicio con foja de 7-13
Los Wizards de Washington despidieron al entrenador Brian Keefe el sábado, horas después de que el equipo fue arrollado por el Magic de Orlando y cayó a una foja de 7-13 en la temporada.
Brian Keefe, entrenador de los Wizards de Washington, reacciona durante el duelo del sábado 28 de noviembre de 2026 ante el Magic de Orlando. Los Wizards de Washington despidieron al entrenador Brian Keefe el sábado, horas después de que el equipo fue arrollado por el Magic de Orlando y cayó a una foja de 7-13 en la temporada.
Adam Caporn se desempeñará como entrenador interino por el resto de la temporada, informaron los Wizards. Washington tenía marca de 4-3 el 2 de noviembre, tras cosechar una victoria. Desde entonces, los Wizards han tenido un registro de 3-10.
“Decisiones como ésta nunca son fáciles, pero es momento de que el equipo avance con una nueva voz”, manifestó el presidente de los Wizards, Michael Winger. “Brian ha sido una parte integral de nuestra organización, ayudando a sentar una base de desarrollo de jugadores en Washington. Estamos agradecidos con Brian por el profesionalismo que aportó a nuestro equipo y el compromiso que mostró con nuestros jugadores y el personal”.
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