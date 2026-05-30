Gansey beat Paul's Wake Forest squad in the second round of the 2005 NCAA tournament, worked in Cleveland's organization since 2011 in various roles, and could never beat Jameer Nelson in college.

Who is new Sixers president Mike Gansey? From a classic battle with Chris Paul to almost losing his leg, here’s what to know. Gansey beat Paul's Wake Forest squad in the second round of the 2005 NCAA tournament, worked in Cleveland's organization since 2011 in various roles, and could never beat Jameer Nelson in college.

Former West Virginia standout and new Sixers president Mike Gansey defends former Wake Forest star Chris Paul during a second round NCAA tournament matchup in 2005. Here are five things to know about the team’s new top executive …, finished his college basketball career at West Virginia and played alongside current La Salle coach Darris Nichols, who called the 6-foot-4 forwardThe seventh-seeded Mountaineers made a run all the way to the 2005 Elite Eight, upsetting Chris Paul’s No. 2 seed Wake Forest team in the second round.

Gansey led all scorers with 29 points in the 111-105 double-overtime thriller, and the game was the last of Paul’s college career. The following season, Gansey’s fifth and final year of college ball, the sixth-seeded Mountaineers returned to the Elite Eight, but were eliminated by the No. 2 seed Texas Longhorns on a buzzer-beater.

Gansey, who averaged 16.8 points and 5.7 rebounds his senior year, earned First-Team All-Big East honors and was a finalist for both the Wooden and Naismith Awards. Before his time at West Virginia, Gansey was part of an infamous college basketball team. In 2003, he and his St. Bonaventure teammates voted to boycott the final two games of the regular season due to a university investigation into teammate John Terrell, which prevented them from playing in the conference tournament.

Sixers fans split over hiring of Mike Gansey, a WVU legend who recently traded for 36-year-old James Harden The move was universally derided across the college basketball landscape, and lost their head coach his job, but Gansey told“No one would tell us what happened,” Gansey said.

“We knew something was wrong with transcript, but then all of a sudden we’ve got cameras coming at us and no one would tell us what was going on. As players, we felt we had the right to know. ”Gansey went undrafted after his college basketball career, and signed a free agent contact with the Miami Heat. But Summer League didn’t go as he hoped.

He suffered from major knee pain, and was ultimately diagnosed with MRSA, a form of staph infection. Gansey’s leg was treated, although if he’d waited any longer, he said he may have needed an amputation. But ultimately, after playing a couple years of pro ball overseas, the MRSA returned and led to his retirement.

Gansey may have beaten out former St. Joe’s star Jameer Nelson for the Sixers’ job, but he lost to him all four times his St. Bonaventure teams played Nelson in college from 2001 to 2003. Gansey has worked for in the Cavaliers’ organization since his retirement from professional basketball in 2011, starting with the Canton Charge. He won D-League General Manager of the Year in 2017 and was promoted to work under Koby Altman with the Cleveland Cavaliers.

In 2022, Gansey earned an additional promotion to general manager, under Altman, who was the president of basketball operations. This will be Gansey’s first role as the lead decision-maker. Mike Gansey Hired as New President of Basketball Operations for Philadelphia 76ersThe Philadelphia 76ers are set to hire Mike Gansey as their new president of basketball operations, replacing Daryl Morey who was fired after six seasons. The search was led by Sixers Managing Partner Josh Harris and HBSE president of sports Bob Myers. Gansey comes from the Cleveland Cavaliers where he served as general manager under Kolby Altman since 2022, with prior experience as assistant GM and GM of the G League's Cleveland Charge. Gansey takes over a Sixers team that finished 45-37 in the regular season, upset the Boston Celtics in a Game 7 playoff thriller, but was swept by the eventual NBA Finals-bound New York Knicks in the second round. The roster includes aging stars with max contracts and health concerns, presenting significant challenges.

