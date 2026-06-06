What to know about the growing opposition to Trump family-linked resort in Albania

A massive coastal development project linked to Jared Kushner and Ivanka Trump is facing resistance from Albanians.
A massive coastal development project linked to Jared Kushner and Ivanka Trump is facing resistance from Albanians. Protesters hold pink flamingo cutouts during a demonstration in Tirana, Albania, Wednesday, June 3, 2026, opposing a luxury coastal development project linked to Jared Kushner and Ivanka Trump over concerns about environmental impacts and transparency.
Several hundred people demonstrated in the town of Zvernec on Saturday, while Albanian Australian swimmer Eva Buzo swam 9 miles around the disputed island in protest of the plans to develop the protected area. The government says the development on the Adriatic coast would be transformational for the former communist nation as it seeks to enter the high-end tourism market and pushes for European Union membership.
But the venture, spanning an abandoned island and a nearby stretch of seafront on Albania’s southern coast, has drawn opposition from environmental campaigners and critics of longtime Socialist Prime MinisterThe luxury project has two components: a coastal development in the Narta Lagoon area, which is a wildlife reserve, and a smaller resort on the nearby uninhabited island of Sazan, a communist-era military base. In an interview this week with U.S. podcaster David Senra, Ivanka Trump said they discovered the site by accident.
“We were on a friend’s boat, and we stopped for a swim. Effectively, that’s how we found it,” she said.
“We swam to the island. We went on a hike, barefoot all the way up to the top, and we were just captivated. ”Albania has 280 miles of coast that remained largely underdeveloped during decades of harsh communist rule. Protest groups fear the sections of that pristine coastline could be snapped up by powerful investors.
And public anger grew after video showed an activist being dragged by a private security guard while demonstrating at the site. The development is planned within a nature reserve and one of Albania’s most valuable biodiversity areas, a key stopover for migratory birds along the Adriatic coast. Protesters have carried cardboard cut-outs of pink flamingos, one of the protected migratory bird species, at rallies in Tirana.
Since late May, excavators and other heavy machinery have entered the area, opening access routes, digging into the sand, clearing land among pine trees, and installing fencing. Environmental groups from Albania and elsewhere in Europe condemned the work, with one prominent local group charging that long-protected habitats are being “irreversibly destroyed. ”Albania’s state anti-corruption agency has confirmed it opened an investigation related to the project but has not disclosed details.
The government says the land earmarked for the project is privately owned. But competing claims have emerged questioning the privatization — a common type of legal dispute. Rama has committed to the venture, saying it would align with Albania’s ambition to become a major global tourism destination.
“Albania should not be a country that fears an extraordinary project like this one, where exceptional partners have come together to invest 4 billion euros ,” Rama said.passed a special law to enable the building of a luxury complex in the capital, Belgrade, to be financed by an investment company linked to, including a government minister, with abuse of office and falsifying of documents to help pave the way for the development.that would have replaced a sprawling bombed-out military complex, a designated heritage zone whose legal protection was lifted by the former officials now on trial. 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