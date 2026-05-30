What our photographers saw on Thursday, May 29

Moments from our region as seen by our photographers.
Bruce Cooper, a veteran from both the Army and Air Force, suffered a spinal cord injury during his service in Afghanistan. He is climbing the steps at the Philadelphia Museum of Art. He is from Boise, Idaho.
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Braves vs. Red Sox Prediction, Odds, Probable Pitchers, Prop Bets for Thursday, May 28A Boston Red Sox lefty of old heads back to Fenway Park on Thursday afternoon to take on a new, up-and-coming lefty that has put together a strong start to the
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