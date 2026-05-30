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What our photographers saw on Thursday, May 29

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What our photographers saw on Thursday, May 29
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📆5/30/2026 10:33 AM
📰PhillyDailyNews
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Moments from our region as seen by our photographers.

Bruce Cooper, a veteran from both the Army and Air Force, suffered a spinal cord injury during his service in Afghanistan. He is climbing the steps at the Philadelphia Museum of Art. He is from Boise, Idaho.

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