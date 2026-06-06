What our photographers saw on Thursday, June 4

Moments from our region as seen by our photographers.
At left Nick Balenza, lead painter, and Adrian Morante, a restoration technician with Johnson Atelier, repair damage to the OY/YO by Deborah Kass. 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