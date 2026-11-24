La estrella de los Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama, se perdió el partido del lunes por la noche contra los Kings de Sacramento debido a rigidez en la espalda.

El guardia de los Spurs de San Antonio, De’Aaron Fox, izquierda, el alero Victor Wembanyama, centro, y el alero Tobias Harris, derecha, observan durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA contra los Kings de Sacramento el lunes 23 de noviembre de 2026, en Sacramento, California.

La estrella de los Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama, se perdió el partido del lunes por la noche contra los Kings de Sacramento debido a rigidez en la espalda. Wembanyama, que venía de una actuación de 50 puntos y 19 rebotes en una victoria sobre Nueva Orleans el sábado, fue descartado aproximadamente 90 minutos antes del salto inicial. Wembanyama tuvo cinco tapones y cuatro robos en 32 minutos, mientras San Antonio arrolló 114-91 a los Pelicans.

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Wembanyama se convirtió en el primer jugador con 50 puntos, cinco tapones y cinco triples desde que la NBA incorporó los triples en la temporada 1979-80. También es el primer jugador desde que los robos y los tapones se convirtieron en estadísticas oficiales en la temporada 1973-74 en registrar 50 puntos, 15 rebotes, cuatro robos y cinco tapones en un partido.

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“Solo quiero seguir acumulándolos”, señaló Wembanyama sobre su noche histórica. “No planeo hacer esas cosas. Simplemente se dan y jugamos de la manera correcta como equipo. Así que solo quiero seguir acumulándolos.

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