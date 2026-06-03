We followed an Uber delivery robot for 12 hours. Here’s what we learned.

We followed an Uber delivery robot for 12 hours. Are they really the revolutionary technology they have been billed to be?
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