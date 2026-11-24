Jayden Daniels conectó con el novato Antonio Williams en dos jugadas de pase largo, y los Commanders avanzaron 64 yardas en 34 segundos para preparar el gol de campo de 26 yardas de Drew Stevens cuando el tiempo expiraba, y los Commanders de Washington sorprendieron a Joe Burrow y a los Bengals...

Drew Stevens , pateador de los Commanders de Washington, celebra con el pateador de despeje Tress Way después de acertar el gol de campo que le dio la victoria a su equipo 22-20 sobre los Bengals de Cincinnati, el lunes 23 de noviembre de 2026, en Landover, Maryland.

Jayden Daniels conectó con el novato Antonio Williams en dos jugadas de pase largo, y los Commanders avanzaron 64 yardas en 34 segundos para preparar el gol de campo de 26 yardas de Drew Stevens cuando el tiempo expiraba, y los Commanders de Washington sorprendieron a Joe Burrow y a los Bengals de Cincinnati 22-20 el lunes por la noche. Después de que Evan McPherson pusiera a los Bengals arriba 20-19 con un gol de campo de 56 yardas, Washington recuperó el balón con 39 segundos por jugar y sin tiempos fuera.

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Daniels encontró a Williams por el centro para 22 yardas, clavó el balón, y luego volvió a hallarlo para una recepción y carrera de 42 yardas hasta la yarda 8 de Cincinnati. El QB clavó el balón con 5 segundos restantes y Stevens se encargó del resto.

Daniels terminó con 283 yardas por pase, Williams tuvo nueve recepciones para 122 yardas, y Stevens acertó 5 de 5 en goles de campo mientras Washington se mantuvo en la pelea en la NFC Este, a dos juegos de los Giants de Nueva York, líderes de la división. Burrow lanzó para 300 yardas y dos touchdowns por Cincinnati , líder de la AFC Norte, pero los Commanders en gran medida mantuvieron bajo control a un equipo de Bengals que había ganado cinco seguidos, anotando 31 puntos o más en cada uno.

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La defensa de Washington obligó a Burrow a conformarse con pases cortos de seguridad durante toda la noche. La peligrosa dupla de receptores de los Bengals, Ja’Marr Chase y Tee Higgins, se combinó para apenas siete recepciones y 74 yardas. El entrenador de Washington, Dan Quinn, tomó otra decisión cuestionable al final del partido cuando envió a Stevens en cuarta y 1 para patear un gol de campo de 41 yardas con 2:26 por jugar para tomar ventaja 19-17.

Eso dejó mucho tiempo para Burrow, quien encontró a Mike Gesicki para una completa de 32 yardas para meter a los Bengals en rango de gol de campo. Una captura hizo retroceder a los Bengals, pero McPherson acertó la patada larga con 46 segundos restantes. El partido comenzó lento bajo condiciones de lluvia, pero se abrió en la segunda mitad mientras los equipos intercambiaron anotaciones durante todo el tercer cuarto.

El pase de touchdown de 4 yardas de Burrow a Colbie Young puso a los Bengals arriba 17-10, y los Commanders respondieron con tres goles de campo de Stevens. Hubo una interrupción inesperada temprano en el tercer cuarto cuando las luces del estadio se apagaron con los Commanders en la zona roja. Después de una demora que duró alrededor de cuatro minutos, Stevens convirtió desde 36 yardas para empatar el juego 10-10.

Washington limitó a Cincinnati a tres puntos en sus primeras cuatro series antes de la recepción de touchdown de 31 yardas de Higgins que puso el marcador 10-0. Jacory Croskey-Merritt, activado de la lista de lesionados más temprano el lunes, anotó en una carrera de 1 yarda para los Commanders con 12 segundos restantes antes del descanso. LAFC pierde ante St. Louis el primer juego de la serie y deberá ganar en casa para seguir en playoffs