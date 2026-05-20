Volvo's Groundbreaking New Car

Auto123's first look into Volvo's upcoming all-electric model, the Volvo EX60 2027, has exposed Volvo's innovative strategy against traditional automakers. Breaking away from the conventional approach of recycling powerplant technology for electric vehicles, Volvo brandished a business plan to design it specifically for the electric segment, while adhering to the same sized standard platform as its hybrid counterpart.

Auto123 effectue un premier essai du Volvo EX60 2027. BARCELONE, Espagne — Avec l'EX60 2027, Volvo ne suit pas le manuel de stratégie des autres constructeurs.

Des marques comme BMW et Lexus conçoivent des voitures électriques sur les mêmes plateformes que leurs équivalents à essence. Cela donne aux acheteurs le choix de la motorisation sans sacrifier aucun autre aspect du véhicule. Les Suédois se montrent plus audacieux. Johan Rasmusson, responsable commercial du produit pour l'EX60, s'est dit fier du fait que le véhicule repose sur l'architecture SPA3, réservée exclusivement aux modèles électriques.

Selon lui, l'EX60 est réussi justement parce qu'il est électrique, et il ajoute que ce n'est pas un hasard. C'est bien beau, mais comme nous l'avons vu chez d'autres marques qui annulent leurs programmes électriques presque finalisés, les VÉ coûtent cher. Imaginez donc notre surprise lorsque Volvo a révélé que le dernier-né de sa famille tout électrique afficherait un prix identique à celui du XC60 hybride rechargeable équivalent.

Volvo vient-elle de lever l'un des derniers obstacles à l'adoption des VÉ ? L'EX60 peut véritablement être qualifié de entièrement nouveau. La plateforme SPA3 fait ses débuts ici et se déploiera assurément dans toute la gamme au cours des prochaines années. La conception interne de la batterie ?

Nouvelle. Les moteurs électriques ? Idem. Il en va de même pour le système d'infodivertissement et le système d'exploitation sous-jacent, que Volvo appelle HuginCore (nommé après l'un des corbeaux d'Odin).

HuginCore apporte une puissance de calcul massivement supérieure, non seulement pour garantir des fonctions plus rapides et plus fluides, mais aussi pour les mises à jour à distance. Comme son ecusson l'indique, l'EX60 a globalement la même taille que l'actuel XC60. Ses dimensions sont très proches, à l'exception de la longueur et de l'empattement, qui augmentent tous les deux de près de 100 mm pour atteindre respectivement 4803 mm et 2970 mm.

Le design extérieur rétabli se lit bien avec un habitacle simple et propre. Une grande partie du celles-ci est soit durable (bois) soit recyclée (les plastiques PET composant les tapis et les dossiers des sièges). Bien que le design soit minimaliste, il ne le quitte pas : les courbes douces et les teintes délicates apporte une belle chaleur.

Les poignées de porte ou les ailettes de porte, nichées près de la ligne des fenêtres, contribuent au coefficient de traînée aérodynamique très bas de 0,265 de l'EX60. Une légère pression suffit pour ouvrir la porte, mais ne pense pas qu'elles soient fragiles : un ingénieur confirme que la pièce s'enfonce profondément dans la portière. Si le pire devait arriver, Volvo tient à ce que les propriétaires sachent que cet élément ne cassera pas





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