Vision BMW Alpina : une berline personnalisée haut de gamme avec un héritage d'Alpina

La Vision BMW Alpina est une étude de style qui clarifie le nouveau statut de la marque entre performance et luxe. Ses performances athlétiques, son léger manque de luxe et son design exclusif valent une place dans les voitures de collection.

Depuis que BMW a tout à fait intégré le nom Alpina à son portefeuille depuis le début de 2026, les adeptes se demandaient comment la marque allait équilibrer son héritage d'un préparateur exclusif avec son nouveau statut d'un constructeur de luxe de premier plan.

La réponse est venue aujourd'hui, au prestigieux Concorso d'Elarganza Villa d'Este en Italie, sous la forme de la Vision BMW Alpina. Cette étude de style unique et frappante n'est pas seulement un concept ; c'est une déclaration d'intention. Positionnée pour combler le fossé entre les performances athlétiques de BMW et le luxe ultime de Rolls-Royce, la Vision BMW Alpina redéfinit le concept de 'super-GT' pour une nouvelle ère.

| Photo : BMW | Photo : BMW | Photo : BMW Un porte-étendard de grande qualité Affichant une longueur massive de 5200 mm, la Vision BMW Alpina est plus longue que le VUS X7 à trois rangées. Pourtant, sa posture basse et athlétique, ainsi que sa ligne de toit plongeante, lui confèrent une grâce que la Série 8, récemment retirée du catalogue, peinait à atteindre.

Les designers ont puisé dans le passé pour façonner l'avenir, notamment à travers une partie avant modernisée de type 'nez de requin', inspirée de l'Alpina B7 (basée sur la E24). La calandre iconique en forme de rein a été réimagée comme une sculpture tridimensionnelle, avec des tons métalliques sombres qui rend hommage à la légendaire BMW 507.

Les clins d'œil à l'héritage abondent : les jantes signatures à 20 rayons (22 pouces avant, 23 pouces dès le derrière) sont une marque de commerce d'Alpina depuis 1971, tandis que les subtiles lignes décoratives le long des portières, un incontournable depuis 1974, sont désormais élégamment peintes sous le vernis de la carrosserie. | Photo : BMW Le cœur d'une GT : la puissance du V8 Malgré l'ère des calandres surdimensionnées qui a vu de nombreuses marques pivoter vers l'électricité, le long capot de ce concept dissimule un moteur V8 traditionnel.

BMW Alpina est restée fidèle à ses racines, s'assurant que la voiture produise, promesse de la marque, un baryton riche et profond à basse vitesse, et un rugissement sonore et expressif à haute régime. Le tout est jumelé à la signature visuelle des quatre sorties d'échappement elliptiques de la marque. Artisanat et mode 'Confort+' À l'intérieur, la Vision BMW Alpina offre un habitacle conçu pour quatre adultes qui privilégie le calme et l'artisanat.

L'intérieur se pare de cuir de qualité supérieure provenant des Alpes, accentué par des coutures traditionnelles bleues et vertes. Les commandes sont faites de cristal et de métal, finies avec précision. Reflétant la philosophie du fondateur Burkard Bovensiepen, qui croyait qu'un conducteur confortable était un conducteur plus rapide, le concept introduit un mode 'Confort+', poussant le raffinement au-delà des réglages standards de BMW.

Même l'infodivertissement est sur mesure ; l'écran tactile de 17,9 pouces et l'affichage Panoramic Drive présentent des graphismes spécifiques à Alpina, intégrant un arrière-plan qui reproduit fidèlement la chaîne de montagnes au sud de Buchloe, en Allemagne, fief de la marque. | Photo : BMW | Photo : BMW | Photo : BMW | Photo : BMW | Photo : BMW | Photo : BM





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