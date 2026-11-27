El libro autobiográfico “Promise Me, America” del expresidente Joe Biden vendió alrededor de 21.000 ejemplares durante su primera semana, según Circana.

El expresidente estadounidense Joe Biden llegando a la ceremonia en que su hijo Hunter Biden fue condecorado en Dublín, Irlanda, el 10 de noviembre del 2026.

El libro autobiográfico “Promise Me, America” del expresidente Joe Biden vendió alrededor de 21.000 ejemplares durante su primera semana, según Circana. Se vendió lo suficientemente bien como para encabezar la lista de los libros de no ficción más vendidos de The New York Times, pero no se acercó al nivel de las autobiografías de predecesores como Barack Obama y Bill Clinton.

Advertisement

Advertisement

“Promise Me, America”, publicado la semana pasada, recibió críticas tibias. Los críticos consideraron que el libro revela poco sobre el periodo de Biden en el cargo y sobre su decisión en 2024 de no postularse de nuevo, en medio de una preocupación generalizada por su edad y su salud. Una reseña de The New York Times llevaba como titular: “Al reflexionar sobre 2024, Joe Biden no encuentra fallas propias”.