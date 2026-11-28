El gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, suscribió el viernes un acuerdo de cooperación con la Organización Mundial de la Salud para la inversión en la producción de vacunas y el fortalecimiento del sistema sanitario público El acuerdo fue suscrito en el...

de Venezuela, Delcy Rodríguez, suscribió el viernes un acuerdo de cooperación con la Organización Mundial de la Salud para la inversión en la producción de vacunas y el fortalecimiento del sistema sanitario público El acuerdo fue suscrito en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas y contó con la presencia de Rodríguez y del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El titular de la OMS expresó su satisfacción por ser el primer director general de la organización en visitar el país y destacó el trabajo conjunto con las autoridades sanitarias venezolanas durante la pandemia de COVID-19. La OMS impulsará en el país nuevos acuerdos de cooperación técnica en las áreas de inversión, producción y promoción de la salud orientados a fortalecer el sistema público, indicó el ministro de Salud, Carlos Alvarado, en una declaración posterior al encuentro.

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Alvarado resaltó que entre los acuerdos alcanzados figuran el fortalecimiento de la red de laboratorios públicos, áreas de investigación y producción de vacunas y la incorporación de nuevos inoculantes al programa nacional de inmunizaciones. Tedros, por su parte, afirmó que el sector de la salud en Venezuela atraviesa dificultades a causa de las sanciones internacionales impuestas para forzar la salida del poder delDespués de la captura de Maduro y su esposa en un operativo militar el 3 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump propuso un plan de “tres fases” para Venezuela que incluye la estabilización, la recuperación y la transición democrática.