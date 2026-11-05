Vance intenta distanciarse de la guerra contra Irán tras las duras pérdidas electorales republicanas

Los demócratas planean hacer que Vance rinda cuentas por la guerra

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla en un mitin de campaña en el Aeropuerto Internacional Griffiss, el lunes 2 de noviembre de 2026, en Rome, Nueva York.

El vicepresidente estadounidense JD Vance se distanció públicamente el miércoles de la defensa que ha hecho el presidente Donald Trump de la guerra contra Irán, luego de las profundas pérdidas del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato, intentando tomar distancia del claro rechazo de los votantes al mandatario y mientras Vance enfrenta preguntas sobre sus propias ambiciones políticas. Vance, quien ha manifestado que decidiría después de las elecciones si se postula para presidente en 2028, publicó un extenso mensaje en redes sociales en el que culpó al impopular conflicto contra Irán de la paliza que sufrieron los republicanos.

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“Si quieren argumentar que valió la pena, que valió la pena perder el Senado durante los próximos 6 años, entonces háganlo”, afirmó. Trump sopesa su próximo paso en guerra con Irán que contribuyó a las derrotas republicanas Pero sostener que la guerra valió la pena es lo que Trump hizo repetidamente durante la campaña, siguió haciendo en entrevistas a medida que se conocían los resultados electorales, y volvió a hacerlo el miércoles por la mañana.

Mientras guiaba a los reporteros en un recorrido improvisado por el salón de baile que construye en la Casa Blanca, el mandatario dijo: “Lo de Irán tuvimos que hacerlo y lo seguiremos haciendo”. Trump dijo que habló con Vance ese mismo día y, cuando se le preguntó sobre la publicación del vicepresidente, él la calificó de “buena” y expresó: “Sé cómo se siente al respecto”, y “creo que estuvo bien”.

El presidente también dijo que “sabía que la guerra tendría un impacto” en los comicios de mitad de mandato, pero volvió a defender sus acciones. Vance, que durante mucho tiempo había abogado por la moderación en la intervención militar de Estados Unidos en el extranjero, fue tibio en su defensa del conflicto después de que Trump lo iniciara, eDemócratas ganan el control de la Cámara estatal de Texas y varias otras victorias estatales “Si Vance se ha sentido así todo el tiempo, ¿por qué no habló con firmeza?

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”, expresó en un comunicado la portavoz del Comité Nacional Demócrata, Rosemary Boeglin.

“¿Por qué no renunció? Y lo más importante, ¿por qué no defendió a los estadounidenses? ” El vicepresidente, dijo ella, “siempre hará lo que sea más conveniente a nivel político para él en el momento, incluso si eso implica sacrificar a los estadounidenses. Vance es responsable de los fracasos de esta administración”.

Los demócratas tomaron el control el martes de la Cámara de Representantes y del Senado, derrotando a candidatos republicanos incluso en zonas profundamente republicanas que Trump ganó por amplios márgenes hace dos años.

“No hay duda de que esto es un repudio de los últimos dos años”, apuntó Marc Short, quien fue jefe de gabinete del exvicepresidente Mike Pence y trabajó en la Casa Blanca de Trump en su primer mandato. Dijo que Vance seguirá teniendo un gran micrófono al ser vicepresidente en funciones, y que los resultados electorales no significan que no vaya a ser el candidato del Partido Republicano a la presidencia dentro de dos años.

Pero, observó Short, “ciertamente no ayuda a su causa; eso es seguro. Yo diría que, de hecho, la perjudica”. Cuando Pence estaba en el cargo, intencionalmente trató de no distanciarse de Trump y compartía sus opiniones en privado, agregó Short. Pero la publicación de Vance el miércoles pareció ser “una separación intencional” respecto al presidente, pese a estar intrínsecamente vinculado a él.

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Vance dice que la razón de la derrota es “obvia para casi todo el mundo” En su publicación, Vance dijo que los votantes republicanos emitieron sus votos por los demócratas debido a la guerra, el costo de la vida, el que no se le dé prioridad a Estados Unidos, y a la relación del país con Israel, una dinámica en la que también ha adoptado un tono distinto al de Trump.para su reelección, y a mediados de año reprendió públicamente a miembros del gobierno de Israel por oponerse a las gestiones de Trump para resolver la guerra contra Irán.

Vance, quien ha sido un firme defensor de las políticas migratorias del gobierno, también pareció intentar tomar cierta distancia respecto a la represión migratoria que “Estoy abierto a la idea de que deberíamos modificar la forma en que hacemos respetar la ley... por ejemplo, enfocándonos más en las empresas que contratan mano de obra ilegal”, escribió. Pero dijo también que rechazaba a los políticos que pudieran proponer una amnistía para las personas que viven en el país de manera ilegal.

Unos 6 de cada 10 votantes dijeron que Washington tomó la “decisión equivocada” al emprender una acción militar contra Irán, según The AP Voter Poll, una encuesta realizada a más de 100.000 electores en Estados Unidos. La mayoría de esos votantes insatisfechos con la guerra contra Teherán respaldaron a su respectivo candidato demócrata en su contienda por la Cámara de Representantes, pero el sondeo dejó entrever que la guerra contra los iraníes no fue el tema principal para la mayoría de los electores.

Solo cerca de un tercio de los votantes dijo que la guerra en Irán fue “crucial” a la hora de emitir su voto legislativo, muy por debajo de aproximadamente la mitad que dijo lo mismo sobre el costo de la vida o la corrupción gubernamental. Casi todos los votantes que respaldaron al candidato demócrata en su contienda por la Cámara de Representantes dijeron que ir a la guerra contra Irán fue la “decisión equivocada”, mientras que aproximadamente 8 de cada 10 votantes que respaldaron al candidato republicano declararon que fue la “decisión correcta”.

Vance, un ex infante de Marina que fue desplegado en Irak, había sido crítico de ese conflicto y, tras convertirse en vicepresidente, dijo que un gobierno de Trump no enviaría soldados a los “conflictos sin un final definido” del pasado. Después de que Trump iniciara la guerra contra Irán previamente en el año, Vance guardó un llamativo silencio respecto al tema, un cambio notable para un político conocido por ser un combativo defensor del presidente.

A mediados de año, intentó sostener que el conflicto valió la pena, al decirle a la conductora de podcast conservadora Megyn Kelly en una entrevista: “Si transformáramos Oriente Medio, esto fundamentalmente vale la pena”.