The United States has deployed its third aircraft carrier to the Middle East amid escalating tensions, with Iran reporting that multiple oil tankers were damaged by naval mines in the Strait of Hormuz while Houthi rebels blamed Saudi Arabia for attacks in Yemen.

Prisioneros detenidos en relación con el conflicto en Yemen esperan antes de ser liberados por hutíes, en una liberación asistida por el Comité Internacional de Cruz Roja, en Saná, Yemen, el domingo 15 de noviembre de 2026.

Otro portaaviones estadounidense ha llegado a Oriente Medio, dijo un funcionario de Estados Unidos el lunes, cuando los petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz siguen siendo dañados por peligros en el aire y bajo el agua. Irán informó que tres petroleros se incendiaron al chocar con minas navales, y un monitor británico indicó que un cuarto buque fue incendiado por un proyectil.

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Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, culparon a Arabia Saudí de ataques que mataron a cinco personas en zonas de Yemen controladas por los hutíes, e Israel señaló que atacó un envío de armas desde Siria antes que pudiera llegar a Hezbollah en Líbano. Llega 3er portaaviones de EEUU a Oriente Medio, afirma funcionario La llegada del USS Theodore Roosevelt restablece el número total de portaaviones estadounidenses en Oriente Medio a tres, una cifra inusualmente alta.

La llegada, confirmada el lunes por un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato para discutir operaciones militares sensibles, lleva miles de tropas adicionales a Oriente Medio en un momento en que el presidente Donald Trump mantiene sus opciones abiertas ocho meses después de iniciada la guerra con Irán. Irán dice que 3 petroleros chocaron con minas navales y se incendiaron Citando comunicados separados del brazo naval de la Guardia Revolucionaria y del ejército, la televisión estatal iraní advirtió el lunes a las navieras que una ruta en el estrecho respaldada por Estados Unidos sigue siendo peligrosa debido a las minas.

El reporte no ofreció detalles sobre posibles víctimas por las explosiones ocurridas durante la noche ni sobre bajo qué banderas navegaban los petroleros. Las minas han dañado seis petroleros desde el domingo y la contaminación ha afectado las costas del estrecho, según la marina de la Guardia Revolucionaria.

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Por separado, un proyectil impactó contra un petrolero que intentaba transitar por el estrecho, provocando un incendio en la sala de máquinas del buque, pero no se han reportado víctimas, señaló la oficina de Comercio Marítimo del Reino Unido. La vía marítima crucial, por la que en tiempos de paz transita una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas, se ha convertido en el punto focal del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

La fiscal general de Israel y el fiscal del estado quieren que la policía suspenda una investigación interna que se había anunciado el lunes para examinar si los agentes arrestaron indebidamente a siete hombres basándose en inteligencia no confirmada sobre un supuesto fraude electoral. Los medios israelíes reportaron que los arrestos siguieron a un aviso de un alto asesor del primer ministro Benjamin Netanyahu sobre posible compra de votos en el sector árabe.

Los siete hombres acusados de comprar votos para un partido liderado por árabes fueron liberados por falta de pruebas. La Fiscalía General informó que la fiscal general y el fiscal del estado discutirán la “transferencia de información” a la policía y que “se examinarán todos los aspectos del asunto”. El comisionado de policía había anunciado el inicio de la pesquisa el lunes.

Netanyahu ha hecho repetidamente afirmaciones sin fundamento de que la elección fue “robada” por votantes árabes luego que su bloque parlamentario perdiera su mayoría. Cinco personas murieron, entre ellas un niño, en ataques en Yemen el lunes, informó el Ministerio de Salud dirigido por los hutíes. Los ataques también hirieron a 32 personas, incluidos cinco niños y cuatro mujeres, según el Ministerio. Arabia Saudí no ha emitido comentarios de momento.

Los combates entre los hutíes y Arabia Saudí se recrudecieron desde mediados de julio, lo que hizo añicos un alto el fuego de 2022 que en gran medida había detenido los enfrentamientos en la guerra civil de Yemen. Por otra parte, Arabia Saudí nombró el lunes a un nuevo comandante de sus Fuerzas Conjuntas, que supervisan las operaciones contra los rebeldes hutíes en Yemen.

El general Fayyad bin Hamed Al-Ruwaili ha sido jefe del Estado Mayor General saudí y es un piloto de combate de carrera que una vez comandó la Real Fuerza Aérea Saudí, según la agencia de noticias estatal SPA. El ejército israelí aseveró haber atacado el lunes un envío de armas cerca de la aldea de Janta, en el noreste de Líbano, cerca de la frontera con Siria, y señaló que el envío contenía armas destinadas al grupo político y militar Hezbollah de Líbano para ser utilizadas contra Israel.

Era la primera vez en meses que el ejército israelí decía que atacó una zona en el interior profundo de Líbano. La Agencia Nacional de Noticias, administrada por el estado libanés, reportó que no hubo víctimas por el ataque aéreo en la región oriental de Baalbek. La más reciente guerra entre Israel y Hezbollah terminó con un alto el fuego negociado por Estados Unidos el 20 de junio.

Pero el ejército israelí, que ocupa decenas de pueblos y aldeas en el sur de Líbano, ha llevado a cabo detonaciones y ataques aéreos en las zonas cercanas a las fronteras de Israel. La integridad territorial de Siria ha sido violada por incursiones israelíes, puestos de control temporales, detenciones, bombardeos, “despeje de tierras y daños a la infraestructura agrícola y de agua”, dijo el lunes al Consejo de Seguridad de la ONU el enviado de la ONU Claudio Cordone.

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El Estado Islámico también representa una amenaza “seria”, dijo Cordone. La Unión Europea anunció el lunes nuevas sanciones contra un medio de comunicación en redes sociales de Gaza y su fundador por presunta recaudación de fondos para grupos armados. Tanto Gaza Now como su fundador, Mustafa Ayash, de 34 años, verán congelados sus activos en la UE por solicitar fondos para Hamás. Ayash, que tiene estatus de refugiado en Austria, tendrá prohibido viajar dentro de la UE de 27 naciones.

El medio tiene más de 470.000 seguidores en X y fue sancionado por Estados Unidos en 2024. Embajador de EEUU dice que fuerza de la ONU en Líbano continuará su misión luego que expire el mandato El embajador ante Naciones Unidas Mike Waltz dijo a los periodistas en Beirut, tras conversaciones con líderes libaneses el lunes, que Estados Unidos y Francia están trabajando para alcanzar un consenso en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el futuro de la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU en el sur de Líbano.

Waltz añadió que la fuerza continuará con algunas modificaciones después que su mandato actual termine a finales de año. Waltz, que se reunió con el presidente de Líbano, el presidente del Parlamento y el primer ministro, subrayó que la soberanía libanesa debe ser plenamente restaurada. Dijo que el grupo miliciano Hezbollah debe desarmarse, afirmando que ningún país debería tener “dos ejércitos”.

La Organización Saudí Europea para los Derechos Humanos identificó a los dos hombres como Jawad Abdullah Qureiris y Fadel Hassan al-Safwani. Fueron ejecutados el sábado en la Provincia Oriental. Al-Safwani, el activista, ayudó a organizar protestas en la ciudad oriental de Qatif en las que se pedían derechos civiles y la liberación de detenidos. Qureiris tenía 16 años cuando participó en las protestas.

Ambos fueron detenidos en 2020 y figuran entre las 210 personas ejecutadas en Arabia Saudí en lo que va de año, según el grupo de derechos humanos. Bahréin condenó el lunes a decenas de clérigos chiíes a cadena perpetua por cargos relacionados con terrorismo. Grupos de derechos dijeron que el juicio masivo estuvo empañado por denuncias de tortura y violaciones del debido proceso.

El Tribunal Penal Superior de Baréin condenó a 64 acusados a cadena perpetua y otros cinco recibieron 15 años de prisión cada uno, según el Instituto de Baréin para los Derechos y la Democracia. Los acusados han sido condenados por diversos cargos, como establecer un grupo terrorista con el objetivo de derrocar al gobierno. También fueron condenados por promover el estilo de gobernanza de Irán, conocido como “la Tutela del Jurista Islámico”.

Un acusado fue señalado de espionaje para Irán, dijo el grupo de derechos. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.