United Airlines informó el lunes que había resuelto un problema tecnológico que provocó retrasos en todos sus vuelos de salida, el cual surgió apenas días después de que una falla en la red de la Administración Federal de Aviación provocó una suspensión de vuelos a nivel nacional.

Un trabajador opera un carrito de equipaje en un vuelo de United Airlines en el Aeropuerto Internacional George Bush, el 14 de noviembre de 2026, en Houston.

United Airlines informó el lunes que había resuelto un problema tecnológico que provocó retrasos en todos sus vuelos de salida, el cual surgió apenas días después de que una falla en la red de la Administración Federal de Aviación provocó una suspensión de vuelos a nivel nacional. United, con sede en Chicago, informó en un comunicado que, si bien algunos vuelos sufrieron retrasos debido a la falla del lunes, los aviones que ya estaban en el aire y los vuelos de su red regional, United Express, no se vieron afectados.

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La aerolínea también dijo que “no hay indicios de que se trate de un problema relacionado con ciberseguridad”. La aerolínea ofreció disculpas en redes sociales a sus clientes por las molestias ocasionadas. Resolvió el problema aproximadamente una hora y media después de que los pilotos comenzaron a reportar las fallas a los controladores de tráfico aéreo.

United no ha dado a conocer detalles sobre los sistemas afectados, pero algunos pilotos dijeron a los controladores de tráfico aéreo que el problema estaba relacionado con el sistema de la aerolínea que les ayuda a determinar el peso final de un avión para garantizar que pueda despegar de manera segura. Además, una grabación publicada en la aplicación ATC mostraba a un piloto de United en Houston mientras solicitaba permiso a la torre de control para permanecer en la puerta de embarque hasta que el sistema volviera a funcionar.

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La aplicación combina transmisiones de radio de control de tráfico aéreo en vivo con seguimiento visual de aeronaves en tiempo real. El problema informático de United es apenas el más reciente colapso tecnológico de alto perfil en los últimos días. Horas antes, miles de personas informaron que no podían acceder a sus cuentas en línea en varios de los principales bancos de Estados Unidos, después de que JPMorgan Chase tuvo un problema técnico.

El viernes, la FAA ordenó que todos los vuelos permanecieran en tierra porque un nuevo enrutador falló y saturó el envejecido sistema de control de tráfico aéreo. Además, un día antes, Microsoft experimentó una interrupción importante de su servicio de correo electrónico Outlook. Microsoft dijo el sábado que los servicios se restablecieron por completo. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.