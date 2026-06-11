Unhealthy Iced Coffees: The Worst Offenders Revealed

A Which? investigation found that several popular iced coffees sold in major chains contain more sugar than the recommended daily limit in just one cup. Nichola Ludlam-Raine, specialist dietitian and author of How Not to Eat Ultra-Processed, revealed the worst offenders, from worst to best.
When temperatures climb, many ditch their usual steaming hot coffee for its icy equivalent. High street chains are brimming with tempting options, but some of these seasonal favorites - which look more like desserts than drinks - are also packing serious amounts of sugar, fat, and calories.
Our growing thirst for iced barista-made drinks has been fueled in part by celebrities such as Taylor Swift, Ben Affleck, Britney Spears, and Khloe Kardashian, who are regularly photographed clutching oversized iced coffees. But your refreshing caffeine fix could be hiding a worrying secret. A Which? investigation found that several popular iced coffees sold in major chains contain more sugar than the recommended daily limit in just one cup. So just how unhealthy are these summer favorites?
We asked Nichola Ludlam-Raine, specialist dietitian and author of How Not to Eat Ultra-Processed, to reveal the worst offenders, from worst to best..
Iced Coffee Sugar Fat Calories Celebrities Taylor Swift Ben Affleck Britney Spears Khloe Kardashian Nutrition Dietitian Ultra-Processed Health Unhealthy Summer Favorite Iced Barista-Made Drinks Major Chains Recommended Daily Limit Sugar Limit Fat Limit Calorie Limit Dessert Treat Occasional Category Standard Coffee Order Brown Sugar Cloud Frappuccino Generic Caramel Latté Condensed Milk Blueberry Syrup Iced Sweetness Indulgence Pump Sugar-Free Syrup Moderate Substantial Difference Category Varied Large Amounts Large Amounts Of Syrup Large Amounts Of Added Sugar Large Amounts Of Sugar Large Amounts Of Sugar And Fat Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content Large Amounts Of Sugar And Fat Content
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