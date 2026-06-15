Una foto viral del papa León XIV y un niño de Barcelona desató una búsqueda de su familia

BARCELONA (AP) — El papa León XIV cruzó la mirada con el niño de 7 años y le sostuvo ambas manos mientras los dos se sonreían.

Helicopter with singer Oliver Tree on passenger list collides with another in Brazil, killing 6Mayhem mars euphoria as New York City celebrates the Knicks' first championship in 53 yearsUFC brings its trademark mayhem to the White House as President Trump celebrates 80th birthdayAP Entertainment WireTentative deal on ending the Iran war sends stocks soaring while oil prices fallLettuce introduce you to the live frog found in this grocery store salad bagA humpback whale briefly swallows kayaker in Chilean Patagonia — and it's all captured on cameraWhat to know about alpha-gal syndrome, the life-threatening meat allergy caused by tick bitesA photo captures a wall of wild horses surging through western GermanySolar power hits new milestones in the US even as Trump boosts coal over clean energyChallenging your brain helps keep it healthy.

Here's how to do itToo sick to work, but can they prove it?

New Medicaid rule worries patientsWhy ordering takeout or calling the dog walker might lead to a happier relationshipPope Leo XIV’s flight home from Spain was grounded so the king came to his aidReseña:"Disclosure Day" es un Spielberg clásicoA tentative deal is reached to end the Iran war and Trump orders a stop to the US naval blockadeThe Afternoon WireMayhem mars euphoria as New York City celebrates the Knicks' first championship in 53 yearsUFC brings its trademark mayhem to the White House as President Trump celebrates 80th birthdayAP Entertainment WireTentative deal on ending the Iran war sends stocks soaring while oil prices fallLettuce introduce you to the live frog found in this grocery store salad bagA humpback whale briefly swallows kayaker in Chilean Patagonia — and it's all captured on cameraWhat to know about alpha-gal syndrome, the life-threatening meat allergy caused by tick bitesA photo captures a wall of wild horses surging through western GermanySolar power hits new milestones in the US even as Trump boosts coal over clean energyChallenging your brain helps keep it healthy.

Here's how to do itToo sick to work, but can they prove it? New Medicaid rule worries patientsWhy ordering takeout or calling the dog walker might lead to a happier relationshipPope Leo XIV’s flight home from Spain was grounded so the king came to his aidReseña:"Disclosure Day" es un Spielberg clásicoEl papa León XIV bendice a Joaquim, de 7 años, antes de una vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys, el martes 9 de junio de 2026, en Barcelona, España.

BARCELONA — El papa León XIV cruzó la mirada con el niño de 7 años y le sostuvo ambas manos mientras los dos se sonreían. Captado por el fotógrafo de Emilio Morenatti de The Associated Press, el momento resonó primero entre los presentes y luego entre muchas otras personas en todo el mundo. Por perfecta que fuera la sincronización de la foto de Morenatti, lo que ocurrió después la hizo aún más cautivadora.

Su publicación y un mensaje de Morenatti en la red social X desencadenaron una búsqueda de diversas personas en internet para dar con los padres del niño, quienes creían haber presenciado un milagro y, del mismo modo, también intentaban encontrar a Morenatti. El papa comparte momentos con personas todo el tiempo, especialmente en viajes al extranjero, pero hubo algo en este caso en particular que conmovió.

Esto fue lo que Morenatti, fotógrafo ganador de dos premios Pulitzer, comentó sobre esta foto extraordinaria: “En el fotoperiodismo, una fotografía debería hacer más que documentar un acontecimiento. Debería transmitir una sensación, evocar una emoción y mantener la atención del espectador el tiempo suficiente como para generar un pensamiento, aunque sea sólo por un breve instante”.

“Siempre he creído que si una fotografía me conmueve mientras la estoy haciendo, hay muchas probabilidades de que también conmueva a otros”, añadió. “Cuando eso ocurre, la imagen trasciende el simple registro de un momento y adquiere un poder más profundo”. Cuando Montse Martínez, de 36 años, y su esposo se enteraron por primera vez de la próxima visita de León a la basílica de la Sagrada Familia, sintieron que los astros se alineaban.

Tal es su devoción por el arquitecto catalán que diseñó el templo, Antoni Gaudí, que le pusieron su nombre a su recién nacido. Durante nueve días seguidos rezaron ante una imagen de Gaudí —quien está en camino a la posible santidad—, pidiéndole que les concediera entradas para ver al papa. Su deseo se cumplió, y estuvieron entre los 40.000 fieles reunidos para la vigilia de oración de León el martes.

Un guardia de seguridad se fijó en su bebé y se lo entregó al papa, quien bendijo al pequeño, que lloraba. El guardia regresó por Joaquim, de 7 años.

“Estaba tan emocionado que no pudo hablar, sólo sonreía”, contó Martínez sobre los pocos segundos de Joaquim con el papa, en una entrevista con la AP el viernes. “Cubrir una visita papal suele ser frustrante para los fotógrafos. Por lo general estamos confinados a posiciones asignadas por los organizadores, con poca libertad para movernos en busca de mejores ángulos”, explicó.

Sin embargo, en esta ocasión logró pasar el cordón de seguridad y sumarse a una multitud reunida a lo largo de un tramo del recorrido para ver pasar el papamóvil.

“De pie sobre una silla entre la multitud, podía ver el papamóvil acercándose a través de un mar de manos y banderas agitándose. Entonces noté un pequeño hueco frente a mí: una abertura estrecha por la que podría ser posible hacer una fotografía”, explicó.

“Mi lente f/2 de 50–150 mm ya estaba con el zoom en su distancia focal máxima y con la mayor apertura posible. Verifiqué rápidamente que ambos rostros estuvieran nítidos y que el encuadre estuviera limpio, con todo colocado ordenadamente debajo del parabrisas del papamóvil. Presioné el disparador durante unos segundos e inmediatamente sentí que tenía la fotografía que había estado buscando”, relató.

“Me invadió una ola de emoción, seguida de alivio. La imagen que había imaginado por fin estaba allí, a salvo, guardada en mi tarjeta de memoria”. Morenatti no se limitó a publicar la foto para los clientes de la AP. También la compartió en X, pidiendo ayuda para encontrar a la familia del niño y poder entregarles una copia impresa.

“Los padres tenían que ver esa foto. Necesitaba contarles que me emocioné con su hijo”, manifestó Morenatti. Su publicación se volvió viral, superando el medio millón de visualizaciones y acumulando cientos de comentarios. Incluso la Iglesia católica en Barcelona se sumó, pidiendo —en catalán— que la gente ayudara.

Y uno de los periódicos más leídos de la región escribió una nota sobre la búsqueda. Los padres de Joaquim no estaban al tanto de esta campaña. Pero habían visto la foto de Morenatti en el sitio web del principal diario local, La Vanguardia, y comenzaron a intentar localizarlo. Encontraron su nombre con ayuda de ChatGPT y le enviaron un mensaje directo por Instagram.

Morenatti respondió y hablaron por teléfono, conmovidos por la rapidez con la que se encontraron. La familia está encantada de que pronto obtendrá la imagen impresa, que colgarán en su casa, en un pueblo a las afueras de Barcelona.

“No sé exactamente adonde, pero la queremos colocar en un lugar muy especial de la casa”, señaló Martínez, y agregó que espera que ayude a sembrar la semilla de la fe en sus cinco hijos. Quizás, dijo, la breve audiencia privada de su hijo con el papa incluso podría incluirse en el expediente de canonización de Gaudí.

“Para nosotros es un milagro de Antoni Gaudí. Es un regalo de Dios, que tiene estos detalles de amor para sus hijos”, agregó. La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Dell’Orto is a multimedia reporter with The AP’s Global Religion team. She has reported across the United States, Europe, Latin America and the Middle East, covering events and issues ranging from the conclave to the Israel-Hamas war to the Olympics, from immigration to the intersection of Indigenous spirituality and the environment.





AP / 🏆 728. in US We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Noticias World News World News

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kim Kardashian Resolves 'Towel Incident' with Gift to Kimi Antonelli Ahead of Barcelona Grand PrixKim Kardashian has made amends with Formula One driver Kimi Antonelli after a viral towel incident at the Monaco Grand Prix. With the Barcelona race underway, her gift of an embroidered towel signified forgiveness. The episode unfolded as Kardashian attended the race with sister Khloe to support boyfriend Lewis Hamilton, who praised her presence post-race. The couple, whose relationship transitioned from friendship to romance, continues to balance demanding careers while maintaining a serious, committed connection.

Read more »

Colton Herta Makes F1 Debut with Cadillac in Barcelona PracticeColton Herta debuted in a Formula 1 grand prix weekend, driving for Cadillac in the opening practice session at the Barcelona-Catalunya Grand Prix. As a test and development driver, he completed 27 laps, finishing 4.3 seconds off the pace. Herta highlighted the experience, data collection, and differences from IndyCar, noting the impressive speed and complexity of F1.

Read more »

Mercedes' Streak Continues with George Russell on Pole for the Barcelona-Catalunya GPMercedes keeps their qualifying streak alive as George Russell returns to the pole position. Russell and his teammate Kimi Antonelli are still the only two drivers to capture pole for a Grand Prix in 2026.

Read more »

‘Very Interesting’—Marc Cucurella Drops Huge Hint Over Chelsea Future Amid Barcelona LinksThe Blues’ domestic struggles have cast doubt over Cucurella’s next move.

Read more »