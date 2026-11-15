Ucraniana Svitolina arrolla a Noskova y buscará revancha ante rusa Andreeva en la final de las WTA Finals

La ucraniana Svitolina cedió solo tres juegos; la rusa Andreeva sigue sin perder un set en el torneo

La ucraniana Elina Svitolina venció 6-2, 6-1 a la checa Linda Noskova, campeona de Wimbledon, en apenas 64 minutos el sábado y se medirá con la rusa Mirra Andreeva en la gran final de las WTA Finals el domingo en el desierto californiano.

Para Svitolina, número seis del mundo, la final será un duelo contra la jugadora que la derrotó en el primer partido del torneo. La ucraniana arrancó la fase de grupos con una derrota contundente ante Andreeva, 6-4, 6-0. Después ganó sus tres partidos siguientes. Uno de ellos fue el del viernes contra Aryna Sabalenka, en el que puso fin a una racha de seis derrotas consecutivas ante la bielorrusa.

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Svitolina había necesitado tres sets en cada uno de sus dos partidos anteriores. Esta vez no hizo falta. Jugó serena y agresiva, le quebró el servicio a Noskova tres veces en el primer set y se puso 5-0 en el segundo. En la primera semifinal, Andreeva derrotó 6-3, 6-4 a la estadounidense Jessica Pegula en su primer enfrentamiento.

Pegula ganaba 3-1 en el segundo set, pero la rusa se llevó cinco de los últimos seis juegos. Sus golpes de fondo pesados, su buen saque y su defensa incansable fueron demasiado para la estadounidense.

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“Fue un partido difícil”, dijo Andreeva. “Tienes que trabajar duro para ganarle un punto. Lo va a dejar todo en la cancha y te va a complicar la vida, así que yo también quería complicarle la vida a ella hoy”.la rusa Mirra Andreeva juega su primeras finales de la WTA y ya está en la final de forma invicta.

“Es una de esas jugadoras que, cuando veo sus partidos, no logro entender bien hacia dónde va a pegar”, explicó. “Hoy realmente intentaba reaccionar porque no entendía su patrón. A medida que avanzaba el partido, entendía más o menos lo que hacía”. Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge.

He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América and La Opinión. Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas.

A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.