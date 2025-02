Ucrania ofrece incentivos para atraer a hombres de 18 a 24 años al servicio militar

El Ministerio de Defensa de Ucrania ofrece beneficios financieros y otros incentivos para atraer a hombres de entre 18 y 24 años al servicio militar, ya que las fuerzas armadas luchan contra la invasión rusa.

KIEV, Ucrania (AP) — El Ministerio de Defensa de Ucrania está ofreciendo nuevos beneficios financieros y otros incentivos para atraer a hombres de entre 18 y 24 años al servicio militar , mientras sus fuerzas armadas, que enfrentan una escasez de personal, luchan en la línea del frente contra el ejército más grande de Rusia en la guerra que ya lleva casi tres años. Los hombres en ese grupo de edad actualmente están exentos del reclutamiento del país, que abarca a hombres de entre 25 y 60 años.

La primavera pasada, Ucrania redujo la edad de conscripción de 27 a 25 años, pero eso no ha logrado reponer las filas ni reemplazar las pérdidas en el campo de batalla. Además, algunos hombres en edad de reclutamiento se han trasladado al extranjero, mientras que las deserciones han socavado al ejército. Las fuerzas ucranianas están siendo empujadas lentamente hacia atrás en algunas áreas del este, mientras la incertidumbre se ha arraigado sobre si la administración Trump seguirá enviando ayuda militar vital. La administración Biden había instado a Ucrania a reducir la edad de reclutamiento a 18 años. \Los voluntarios que se unan al nuevo programa son elegibles para una bonificación única de uno millón de grivnas (alrededor de 24.000 dólares) además de un salario mensual de 120.000 grivnas (alrededor de 2.900 dólares), indicó el ministro de Defensa, Rustem Umerov, en el sitio web del ministerio a última hora del martes. Otros beneficios incluyen ser elegible para una tasa hipotecaria del 0%, una beca gubernamental para educación superior, beneficios adicionales de atención médica como atención dental, permiso para salir del país después de un año de servicio, y una exención de reclutamiento por 12 meses tras el final de su contrato. \Por ejemplo, el personal militar involucrado en actividades de retaguardia, como mando, planificación, defensa aérea, suministro y logística, comienza con aproximadamente 30.000 grivnas (720 dólares) al mes, según información pública en el sitio web del Ministerio de Defensa. Solo los soldados que participan “directamente en hostilidades” y están desplegados en la línea del frente son actualmente elegibles para un salario mensual de al menos 120.000 grivnas (2.900 dólares). No estaba claro si el Ministerio de Defensa propone pagar esa cantidad a los reclutas más jóvenes si sirven en áreas de retaguardia. La propuesta del Ministerio de Defensa también llega en un momento en que el gobierno enfrenta críticas continuas por su negativa a establecer un marco legal y un cronograma para la desmovilización de soldados





AP / 🏆 728. in US We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ucrania Rusia Guerra Servicio Militar Reclutamiento Ministerio De Defensa Incentivos Financieros

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El papa recuerda a los militares que actúen solo en defensa y respeten las leyes internacionalesEl papa Francisco dijo a soldados, policías y otros funcionarios de seguridad de todo el mundo que la fuerza armada solo puede utilizarse para la defensa legítima y siempre debe respetar el derecho internacional.

Read more »

Defensa de los Eagles maniata a Mahomes para el segundo Super Bowl de la franquiciaCooper DeJean se llevó un pase hasta la zona de anotación, Zack Baun consiguió una intercepción en su antigua casa y la defensa de los Eagles agobió sin paliativos a Pat Mahomes que para cuando Kendrick Lamar iluminó las gradas del Superdome con “Game Over”, al finalizar su actuación en el medio tiempo, estaba igual de claro que el Super Bowl...

Read more »

Confirman a Hegseth para ser secretario de Defensa de Trump tras voto de desempateWASHINGTON (AP) — El Senado confirmó el viernes a Pete Hegseth para que sea secretario de Defensa de Estados Unidos en una dramática votación nocturna, desestimando interrogantes sobre su capacidad para encabezar el Pentágono en medio de acusaciones de consumo excesivo de alcohol y comportamiento...

Read more »

Rusia afirma haber tomado otra ciudad del este de UcraniaKIEV, Ucrania (AP) — El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó el viernes que sus fuerzas habían capturado la ciudad minera de Toretsk en su último avance en la región de Donetsk donde las defensas ucranianas están cediendo.

Read more »

Hegseth: membresía de Ucrania en la OTAN no es realistaBRUSELAS (AP) — El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth declaró el miércoles que la membresía de Ucrania en la OTAN no es realista, y que Ucrania debería abandonar su exigencia de regresar a sus fronteras pre-2014 y prepararse para un acuerdo con Rusia que incluya el envío de una...

Read more »

Un ataque ruso mata a cuatro personas en la capital de UcraniaKIEV, Ucrania (AP) — Rusia atacó la capital de Ucrania con aviones no tripulados y misiles en la madrugada del sábado y causó al menos cuatro muertos.

Read more »