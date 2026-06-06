U.S. military says it shot down Iranian drones launched toward Strait of Hormuz

In a speech to farmers in Wisconsin, the president says, 'We're going to come out of Iran very quickly.'
In a speech to farmers in Wisconsin, the president says,"We're going to come out of Iran very quickly.
" People gather on paddleboards in shallow water as cargo and service vessels are anchored in the Strait of Hormuz off Bandar Abbas, Iran, Monday, June 1, 2026. CHIPPEWA FALLS, Wisc. — The U.S. military said it shot down four Iranian drones that were launched toward the Strait of Hormuz on Friday and then struck some of the Islamic Republic’s coastal surveillance radar sites in response.
“The attack drones posed an immediate threat to regional maritime traffic,” U.S. Central Command said on social media. The military is enforcing a blockade on Iranian ports in response to Tehran’s chokehold on the crucial corridor for global oil and natural gas shipments, which has sent energy prices spiking. Earlier this week, Iranian drones heavily damaged a passenger terminal at Kuwait’s main airport, killing one person, wounding dozens, and briefly closing the airfield.
Despite the attacks raising new concerns that the ceasefire could collapse, President Donald Trump told reporters Friday that “the situation with Iran seems to be going quite well. ” “We’re going to come out of Iran very quickly and it’s going to be very strong one way or the other, whether it’s a piece of paper or the very tough way,” Trump said at an event with farmers in Wisconsin.
“The very tough way is maybe the easier way, but we’re going to come out, and your fertilizer prices are going to go way down, just like they were four months ago. ” His administration also has touted the latest ceasefire agreed to this week by the Lebanese government and Israel after U.S.-brokered talks in Washington. That’s despite the Iranian-backed Hezbollah militant group rejecting the agreement and new attacks launched by both sides.
The fighting in Lebanon, where Israeli forces have seized large swaths of the south, also threatens efforts to end the Iran war and reopen the Strait of Hormuz. Iran has demanded that any lasting truce extend to Lebanon. 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Iran's Strait of Hormuz Leverage Becomes Permanent Energy WeaponIran has secured a lasting strategic advantage by demonstrating its capability to blockade the Strait of Hormuz. Analysts warn this new reality introduces a permanent geopolitical risk premium into oil markets, reshapes global supply chains, and spurs alternative export routes, with long-term economic consequences far beyond any immediate conflict.
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Ships in Persian Gulf Opt for Shadow Fleet Tactics to Bypass Strait of HormuzThe Strait of Hormuz has become a major point of contention in the ongoing conflict in the Middle East, with many ships opting to use shadow fleet tactics to bypass the strait and avoid detection. According to maritime data company Kpler, 895 ships crossed the passage between March 1 and May 19, but many more are believed to be using this tactic. Shipping analytics firm Vortexa reports that the number of ships going dark and avoiding detection has increased to 65% in May. The ships are essentially switching off their Automatic Identification System (AIS) before and after transiting the strait, a technique used by Iran's shadow fleet to transport sanctioned oil through the Strait of Hormuz. Iran-linked vessels helped establish the template before and during the early phase of the crisis, and non-sanctioned Gulf tonnage is now increasingly using similar methods. Hundreds of ships remain trapped in the Persian Gulf over risks of attack from Iran and interceptions from the US blockade. Others have instead opted on taking routes closer to Oman's coastline, with the US Navy likely supporting those ships. Despite the apparent increase in ships trying to sneak through the Strait of Hormuz, the level of oil coming out of the Middle East remains low, with larger drops seen in recent weeks.
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US military shot down Iranian drones launched toward Strait of HormuzU.S. forces struck radar sites after threats to regional maritime traffic.
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US says forces shot down 4 Iranian drones launched for Strait of HormuzThe reported incident comes as President Donald Trump has recently put pressure on Iran to make a deal.
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