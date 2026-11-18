Trump dice que dedica “muy poco tiempo” a la remodelación de la Casa Blanca

Un grupo de personas esperando en el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston el 14 de noviembre del 2026. El presidente Donald Trump se irritó el lunes ante sugerencias de que se ha centrado demasiado en proyectos de construcción en la Casa Blanca y de que estos podrían haberlo distraído durante la inmovilización a nivel nacional de todos los aviones.

Al hablar públicamente por primera vez sobre los atascos del tráfico aéreo causados por un problema de un enrutador, mientras salía de la Casa Blanca para su viaje a Asia, Trump se puso a la defensiva durante un intercambio prolongado y a veces tenso con los reporteros. Atribuyó el incidente a la tecnología antigua y a los demócratas, en particular a su predecesor, el presidente Joe Biden.

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“No asumo ninguna responsabilidad” por la orden de dejar en tierra todos los vuelos el viernes, manifestó Trump, al explicar que su secretario de Transporte, Sean Duffy, estaba a cargo. Trump respalda restituir al director de Nvidia pese a acusaciones de que tuvo amorío con espía chinaColocarán etiquetas con advertencia sobre efectos adversos en medicamentos contra la obesidad “Lo que vieron el viernes fue un equipo muy, muy viejo que sufrió un infarto”, afirmó el mandatario.

“Increíblemente, no pasó nada. Nadie resultó herido. No hubo choques, no hubo nada”, pero, al referirse a los esfuerzos de su administración por hacer mejoras, añadió: “lo único en cuanto a asumir responsabilidades es que, durante 40 años, debieron haber hecho esto”. Trump guardó silencio sobre el caos hasta el domingo, cuando publicó en redes sociales un mensaje en el que arremetió contra su predecesor demócrata y pidió al Congreso más dinero para cubrir el costo de mejoras al sistema.

Sus comentarios siguen el patrón conocido en que Trump busca culpar a otros por crisis nacionales, y subrayan divisiones políticas que podrían ampliarse cuando los demócratas tomen el control del Congreso en enero, con un escrutinio acelerado sobre su administración. Los problemas con el equipo en la Administración Federal de la Aviación se remontan a décadas, mucho antes incluso de la primera administración Trump, y los esfuerzos anteriores por modernizar el sistema se han quedado cortos.

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El último gran intento de renovar el sistema, llamado NextGen, comenzó en 2003 y consumió más de 15.000 millones de dólares a lo largo de los años. El lunes, cuando se le presionó sobre sus prioridades, el presidente dedicó mucho más tiempo a defender sus amplios esfuerzos por moldear la Casa Blanca que a hablar de la respuesta de su administración al problema aéreo.

Dijo que la gran plataforma de aterrizaje para helicópteros de granito que mandó construir en el Jardín Sur había recibido “excelentes críticas” y que había reemplazado senderos de piedra rotos y áreas comunes. También defendió el enorme salón de baile que se está levantando -- más grande que el resto de la Casa Blanca -- al afirmar que “encaja como un guante”.

“¿Ven esta piedra? Enfoquen sus cámaras aquí”, ordenó a los reporteros en el Jardín Sur.

“Esta piedra estaba muy rota”. Ante más insistencia, le dijo a un reportero: “Eres tan patético”, y luego continuó diciendo que tenía “la responsabilidad de asegurarme de que el símbolo de nuestro país esté en condiciones decentes”. El presidente sugirió que la Casa Blanca antes tenía ventanas y columnas rotas que estaban “en condiciones horribles”, aunque el supuesto daño que describió no era visible antes.

Al preguntársele además quién estaba financiando tanto trabajo, Trump respondió: “Esto no cuesta dinero, son puros centavos”. Se desconocen los costos reales de sus numerosos proyectos. Trump también intentó justificar el papel inusualmente personal que ha asumido en proyectos de construcción al decirle a un reportero: “Eso es talento. Tú no tienes talento”.

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Duffy, quien tomó la decisión el viernes de inmovilizar los aviones, también ha presionado al Congreso para obtener miles de millones de dólares más para modernizar un sistema que, según dijo, ha sido descuidado durante décadas. Duffy indicó que el problema comenzó cuando un contratista federal estaba reemplazando una sección de cable de cobre por uno de cable de fibra, lo que provocó una sobrecarga del sistema.

La Administración Federal de Aviación señaló en un comunicado que “datos excesivos” estaban inundando el sistema “a un ritmo de 1.000 intentos de conexión cada 4 a 5 segundos”. Ese aluvión creó inestabilidad en “las comunicaciones de las aeronaves y las señales de radar”, indicó la agencia.

Duffy declaró el domingo que se necesitan miles de millones de dólares para construir una nueva arquitectura para la red y que las empresas —incluidas AT&T, Verizon y Lumen— están listas para desplegarla tan pronto el dinero sea aprobado. Modernizar el sistema de transporte aéreo del país es un esfuerzo al que el Congreso ha destinado sumas importantes en los últimos años.

Bajo Biden, el Congreso aprobó una enorme ley de infraestructura que incluyó 25.000 millones de dólares durante cinco años para mejoras de infraestructura en aeropuertos y en el control del tráfico aéreo. Gran parte de ese dinero se destinó a proyectos aeroportuarios como nuevas pistas y calles de rodaje, y terminales actualizadas.

Después de que Trump regresó a la Casa Blanca en 2025, un Congreso liderado por republicanos aprobó 12.500 millones de dólares en 2025 para modernizar el sistema de tráfico aéreo. La administración Trump dijo que el dinero proporcionaría actualizaciones a sistemas de radar obsoletos y a centros de control de tráfico, algunos de los cuales datan de la década de 1960.

Los republicanos usaron la misma ley para asignar 170.000 millones de dólares a la ofensiva de Trump contra la inmigración, para más seguridad fronteriza y aplicación de las leyes migratorias.