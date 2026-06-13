Trump's name poised to be removed from Kennedy Center after court denies last-minute move to keep it

The Kennedy Center is running out of options to keep President Donald Trump’s name on the facade of the iconic performing arts venue.
The Kennedy Center is running out of options to keep President Donald Trump’s name on the facade of the iconic performing arts venue. Workers construct scaffolding at the sign for the John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Friday, June 12, 2026, in Washington.
WASHINGTON — The Kennedy Center was running out of options Friday evening to keep President Donald Trump’s name on the facade of the iconic performing arts venue. A judge earlier in the afternoon rejected a request to pause a court-ordered deadline of Friday to remove references to Trump from the building and other aspects of the Kennedy Center’s operations. The institution appealed that ruling, an effort that was also rebuffed Friday evening.
Scaffolding was erected earlier in the day around a section of the building that includes Trump’s name, though there was no effort to remove it by 7 p.m. Eastern Time. Storms with lightning were dancing around Washington, adding to the challenge for workers. After ignoring the Kennedy Center for much of his first term, Trump has wielded tremendous influence over the venue during his return to office.
Just a month into his second term, heand replaced it with a board of trustees that named him chairman. Trump’s name was quickly added to the building. In his ruling that only Congress could make changes to the Kennedy Center’s name, U.S. District Judge Christopher Cooper also blocked the administration from closing the cultural and arts venue for major renovations that had been planned to start in July and last for two years.
The Kennedy Center’s leadership argued in its appeal Friday that the renovation was badly needed and accused the lower court, in terms that seemed similar to Trump’s speech patterns, of interfering in the effort.
“The District Court is not allowing us to close in order to properly fix up and repair the Building, including potentially life threatening structural damage like beams and parking garage ceilings that are rusted, and in serious danger of falling onto people below,” according to the appeal. “Indeed, total collapse!
” Even as the Kennedy Center has fought efforts to remove Trump’s name from the building, it has taken steps to comply with Cooper’s initial ruling.from the Kennedy Center’s Office of General Counsel said email signatures, letterhead and other documents must reflect the name as “The John F. Kennedy Center for the Performing Arts” or “Kennedy Center. ”offering ticket packages for the June 28 Mark Twain Award for American Humor ceremony came from the Kennedy Center without including Trump’s name. 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Kennedy Center Board Seeks Stay to Keep Trump's Name Amid Court OrderThe board of the John F. Kennedy Center for the Performing Arts is attempting to block a court-ordered removal of Donald Trump's name from the building's facade, while artists have withdrawn in protest over the renaming.
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Trump-addled Kennedy Center saga takes another turn: Board appeals court order to keep his nameThe saga of the Trump-addled Kennedy Center took another odd turn when members of the Kennedy Center’s board voted to appeal the court order. They intend to keep Trump’s name, but what are the grounds of this appeal and what happens if the sign stays up in defiance of the judge’s deadline?
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Trump's name remains on Kennedy Center as appeals court weighs emergency requestThe Kennedy Center board filed an emergency appeal to block a judge's order requiring Trump's name to be removed from the building's signage and materials.
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