Donald Trump respaldó el lunes una iniciativa para que Nvidia restituya a Jensen Huang como su director general, un apoyo extraordinario por parte de un presidente de Estados Unidos, dado que, según se ha informado, sus propias agencias de inteligencia determinaron que Huang sostuvo un amorío...

Trump respalda restituir al director de Nvidia pese a acusaciones de que tuvo amorío con espía chinaColocarán etiquetas con advertencia sobre efectos adversos en medicamentos contra la obesidad La petición insta a la junta directiva a traer de vuelta a Huang mientras avanza una investigación independiente, o hasta que exista “evidencia convincente” de que su salida responde al mejor interés de la empresa.

“Yo también la firmo”, publicó Musk en la red social X, mientras que Sweeney escribió: “¡Salven a Jensen! ”Sin embargo, a la luz de la reputación dañada de Huang, la amenaza china en el ámbito de los circuitos integrados y una investigación pendiente del Congreso sobre Nvidia, no está claro que ni siquiera un respaldo de Trump y de Musk vaya a representar alguna diferencia.

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Incluso admiradores como Dan Ives, quien en su momento apodó a Huang el “Padrino de la IA”, dijeron que no hay esperanzas de que vuelva.

“Después de este escándalo global”, escribió el lunes el analista financiero de Yorkville Ives, “el viejo Jensen con la chaqueta de cuero negra y la imagen de estrella de rock se ha ido para siempre”. En cuanto a la petición en sí misma, el experto en gobierno corporativo Charles Elson señaló que mostraba lo desconectados que están muchos en Silicon Valley del público estadounidense, dada la amenaza a la seguridad nacional y que Huang violó las propias normas éticas de la empresa.

“Algunos en Silicon Valley se aferran a la teoría del genio: ‘Sin importar lo que haga el genio, es perdonable. Los genios tienen sus propias reglas del camino’”, expresó Elson, director fundador del Centro John L. Weinberg para el Gobierno Corporativo de la Universidad de Delaware.

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“Esa es una manera terrible de dirigir una empresa, de dirigir un país”. La incertidumbre sobre el futuro de Nvidia hizo que sus acciones bajaran 4,1% al cierre de la jornada bursátil del lunes, arrastrando al índice S&P 500 casi 2%, en una tercera caída consecutiva.

Huang renunció la semana pasada a Nvidia, aparentemente expulsado por la junta tras revelaciones de que sostuvo relaciones extramaritales, tanto consospechosa de efectuar labores de inteligencia para Beijing como con una alta ejecutiva que estaba bajo su supervisión. La directora financiera, Colette Kress, asumió el puesto de directora general interina mientras la junta busca un reemplazo.

El impulso para restituirlo ha abierto una división en los niveles más altos del gobierno de Trump, que ha mostrado poca tolerancia a la disidencia. El respaldo de Trump a un posible regreso de Huang llega un día después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, pidiera una “reestructuración drástica” del liderazgo de Nvidia durante una participación en Fox News. Bessent también dijo que el próximo director general debería provenir de fuera de la empresa.

Mientras tanto, aumentan las preguntas sobre el papel que Trump desempeñó en el presunto escándalo de espionaje, luego de que The New York Times reportó que se le informó el año pasado, y luego de nuevo previamente este año, que Huang sostenía un amorío con una mujer que la inteligencia de Estados Unidos había determinado que era una espía de Beijing, pero Trump no hizo nada al respecto. El mandatario minimizó el escándalo el lunes, y declaró: “Nadie ha probado que ella sea una espía.

Puede que no sea una espía”. Trump planteó que se requiere más investigación, pero añadió que “cualquier mujer que llega al país —una mujer hermosa que viene de China— dicen que es una espía”. El Financial Times informó que Huang ha estado conversando con personas de confianza sobre la posibilidad de su regreso, mientras sus aliados organizan una “sala de guerra” —un equipo de estrategia— de simpatizantes de Silicon Valley para cabildear a su favor.

Al igual que Trump, los organizadores de la petición cuestionaron si la empresaria china, Alice Huang —exejecutiva de la empresa Megaspeed, con sede en Singapur—, realmente era una espía.

“Nos preocupa que Jensen fuera destituido sin un debido proceso significativo”, señalaron los organizadores en una carta abierta. “No se nos ha mostrado evidencia que sustente la acusación de que la mujer en el centro de esta controversia era una espía”.

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Pero Jeffrey Sonnenfeld, de la Yale School of Management, indicó que la aparente amenaza a la seguridad nacional era sólo una de las muchas posibles faltas de Huang, una larga lista que deja entrever que Huang abusó de su cargo y que la junta no estaba cumpliendo su función de supervisarlo.

“Los tipos de las finanzas intentan argumentar que esto es un caso de políticas de recursos humanos excesivamente progresistas y fuera de control, pero acostarse con alguien que te reporta directamente y con proveedores es motivo de despido en cualquier empresa”, sostuvo Sonnenfeld, y agregó que las acciones de Huang también generan dudas sobre su criterio, su compromiso con la equidad en el lugar de trabajo, y su obligación de cumplir las leyes y las normas de gobierno corporativo.

Sonnenfeld también hizo notar que el portafolio personal de Trump posee millones de dólares en acciones de Nvidia —y que, según informó el lunes The Washington Post, posiblemente aumentaron a más de 60 millones de dólares en agosto—, y que el banco de inversión que ahora dirigen los hijos del secretario de Comercio, Howard Lutnick —un gran admirador de Huang— hace negocios ayudando a financiar acuerdos con clientes de Nvidia. No se pudieron verificar de manera independiente las identidades de quienes firmaron la petición, y el sitio web indicó que sus “afiliaciones son declaradas por los propios interesados y no están verificadas”.

La petición instó a los inversionistas institucionales que respaldan a Huang a conectarse a la próxima llamada trimestral de resultados de la empresa, programada para el martes a las 5 de la tarde, hora del Este, para dar “una voz a los simpatizantes”. Dada la magnitud de las acusaciones de espionaje, algunos en Silicon Valley adoptaban un enfoque más cauteloso.

“Jensen ha sido durante mucho tiempo un héroe para mí”, declaró el lunes el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, en el foro Silicon Valley & the World de Semafor. Dijo también que no sabe lo suficiente sobre los problemas de Nvidia como para decir si Huang debería volver a ser su director general.

“Los héroes tienen defectos”, expresó Altman, quien fue apartado del puesto de director general en 2023, antes de ser restituido rápidamente. “Estoy agradecido por la empresa que ha construido”.

, porque Nvidia es un actor clave en el auge de la IA, y sus chips son vitales para la computación en la nube y los centros de datos que sustentan la tecnología.para convertir a la empresa en un gigante tecnológico desde que la cofundó hace más de tres décadas, gracias a su conocimiento técnico, así como a su habilidad para la publicidad, algo que se veía reflejado en su característico estilo de portar una chaqueta de cuero.