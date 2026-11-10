Trump dice que el FBI investiga el amorío del director de Nvidia, Jensen Huang, con una agente china

El presidente estadounidense Donald Trump indicó el lunes que el FBI investiga el amorío del director general de Nvidia, Jensen Huang, con una presunta agente del gobierno chino, pero agregó que no cree que el directivo que ha ayudado a desarrollar la inteligencia artificial tenga motivos...

ARCHIVO - El director general de Nvidia, Jensen Huang, escucha al presidente Donald Trump durante un evento en el Instituto de Paz de Estados Unidos, el 8 de octubre de 2026, en Washington.

El presidente estadounidense Donald Trump indicó el lunes que el FBI investiga el amorío del director general de Nvidia, Jensen Huang, con una presunta agente del gobierno chino, pero agregó que no cree que el directivo que ha ayudado a desarrollar la inteligencia artificial tenga motivos para preocuparse.

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“Sé que el FBI lo está investigando en relación con otra cosa, y creo que él estará bien”, expresó el mandatario en una sesión informativa en la Casa Blanca. El repentino surgimiento de la infidelidad de Huang ha sacudido a la clase política y al sector tecnológico de Estados Unidos, generando nuevas preocupaciones sobre si China ha podido acceder a los circuitos integrados de vanguardia diseñados por Nvidia, los cuales están impulsando el desarrollo de la inteligencia artificial.

El director general de Nvidia, Jensen Huang, pronuncia un discurso en el evento GTC de la compañía, el miércoles 21 de octubre de 2026, en Berlín, Alemania. Trump planteó la medida extraordinaria de involucrarse directamente en una investigación de contrainteligencia, un indicio de su relación amistosa con Huang y de las posibles implicaciones geopolíticas.

“Sí hablé con él hoy, sólo para ver si se siente bien, ‘cómo estás’”, expresó Trump. “Dijo que no tenía la más mínima idea de que la persona en cuestión fuera una espía”. Trump tiene previsto reunirse la próxima semana con el mandatario chino Xi Jinping en Shenzhen, China, en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, pero no se comprometió a plantearle la situación a Xi.

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“No, no lo creo”, señaló Trump. “Quiero decir, tal vez. Estoy seguro de que el presidente XI me preguntará al respecto. Simplemente conozco muy bien a Jensen.

Me parece un hombre muy honorable”. Huang reconoció que sostuvo una relación íntima con una ejecutiva de negocios, y ofreció una disculpa a su esposa y a la empresa en una carta abierta publicada en el sitio web de Nvidia. No identificó a la mujer. Nvidia anunció el domingo que estaba realizando una investigación independiente sobre reportes de que Huang era el “blanco de una iniciativa de inteligencia extranjera”.

The New York Times publicó que analistas de inteligencia de Estados Unidos determinaron que la mujer estaba recopilando información para Beijing.

“Apoyo la investigación y cooperaré plenamente. Amo a nuestro país y a nuestra empresa. Estoy comprometido a proteger a Nvidia y a respaldar la seguridad nacional de Estados Unidos”, expresó Huang en su carta.

La investigación sobre si el director general de Nvidia fue el blanco de una estratagema de inteligencia extranjera ha generado interrogantes sobre el futuro de la empresa, que se convirtió en una de las compañías más valiosas del mundo al proporcionar tecnología que ha impulsado el auge de la IA. Las acciones de Nvidia han perdido aproximadamente 11% de su valor desde el miércoles pasado.

Huang, conocido por usar una chaqueta de cuero negra, se ha vuelto sinónimo de Nvidia desde que la cofundó hace más de 30 años. Tiene un enorme apetito por el riesgo, lo cual transformó a una empresa que fabricaba chips para videojuegos en el actor central de la IA. Pero luego del amorío que sostuvo y de las investigaciones, la empresa enfrenta incertidumbre sobre un posible sucesor y escrutinio en temas de seguridad nacional por parte de miembros del Congreso.

En una rueda de prensa el lunes, un portavoz chino rechazó las afirmaciones de que el país utilizó a la mujer como espía.

“La así llamada acusación de espionaje chino carece de fundamento. No son más que calumnias contra China”, expresó el lunes Guo Jiakun, portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores. Beijing ya había rechazado el reportaje de The New York Times, que señaló que Huang había desarrollado una relación estrecha con una ciudadana china de nombre Alice Huang, quien dirigía una empresa que el año pasado enfrentó acusaciones de que estaba enviando ilícitamente chips informáticos avanzados de Nvidia a China.

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Las acciones de Nvidia cayeron aproximadamente un 5% en las operaciones previas a la apertura del mercado bursátil el lunes en la madrugada. The New York Times reportó que Alice Huang era una exejecutiva de una empresa de centros de datos con sede en Singapur, llamada Megaspeed International, cuyo sitio web destaca de forma prominente su asociación con Nvidia. Muchas oficinas en Singapur estaban cerradas el lunes porque se celebra un día festivo en el país.

Megaspeed y el Ministerio del Interior de Singapur no han respondido a las solicitudes de comentarios. Nvidia es una de las empresas que cotizan en bolsa más valiosas del mundo, junto con Apple y Microsoft. En ocasiones, sus ventas de chips informáticos a China han sido objeto de la atención de los reguladores de Estados Unidos, que intentan limitar la capacidad de Beijing para acceder a esa tecnología.

“Las preguntas clave son si él estaba al tanto de alguna actividad de espionaje, y si se vio comprometida alguna información confidencial o estratégicamente delicada”, comentó George Chen, socio y presidente de práctica digital de The Asia Group, una consultora con sede en Washington. “Esas preguntas requieren pruebas, más que especulación”, añadió en un mensaje de texto a los periodistas.

En los últimos años, Huang ha presionado a Washington para que flexibilice los límites a la venta de chips de Nvidia a China, logrando que Trump autorizara este año la. No está claro si Beijing permitiría a las empresas chinas adquirir dichos chips en grandes cantidades.

En un informe presentado ante organismos reguladores en agosto, Nvidia señaló que sólo ha vendido una pequeña cantidad a China, dado que el gobierno chino restringe tales ventas.de los chips H20 de Nvidia —menos avanzados—, los cuales fueron diseñados para cumplir con las restricciones de exportación de Washington hacia China. Los medios chinos se han centrado en gran medida en que Huang reconoció haber sostenido el amorío, y los medios estatales se han hecho eco, principalmente, de la postura oficial del gobierno.

Algunos han señalado que el objetivo del informe de The New York Times era desestabilizar las relaciones entre el gobierno estadounidense y el chino.

“Cada vez que las relaciones entre China y Estados Unidos empiezan a mejorar, a menudo hay quienes atacan de manera oculta”, publicó el diario estatal Global Times. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Miami será sede del fin de semana del Juego de Estrellas de la NBA en 2028, dice fuente de AP