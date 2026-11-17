El presidente Donald Trump criticó el domingo a una jueza federal por ordenar un retraso de dos semanas en las renovaciones de un histórico campo de golf en Washington que él ha estado intentando reconstruir.

Obreros retiran árboles del East Potomac Park Golf Course en Washington, el 26 de octubre del 2026. El presidente Donald Trump criticó el domingo a una jueza federal por ordenar un retraso de dos semanas en las renovaciones de un histórico campo de golf en Washington que él ha estado intentando reconstruir.

La decisión de la jueza Ana Reyes es “sumamente destructiva y política” y la administración “apelará de inmediato, por la vía acelerada”, indicó el mandatario en redes sociales. La controversia gira en torno al East Potomac Golf Links, que antes de la decisión de la jueza iba a cerrar durante 15 meses.

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Llega al Oriente Medio 3er portaaviones estadounidense, y otras noticias de Oriente Medio El campo de golf “está en un estado terrible de deterioro, como cualquiera puede ver con solo mirar las fotos que ahora circulan por todo el país, y en el tribunal”, escribió Trump, quien pasó gran parte del fin de semana publicando fotos del campo de golf en su red social. Trump había anunciado que los trabajos en el sitio, a lo largo del río Potomac, comenzarían ese día pese al desafío legal iniciado contra el proyecto en febrero por la DC Preservation League y dos golfistas locales.

Los demandantes sostienen que el plan cambiaría el carácter del campo y lo haría inasequible, algo que Trump ha negado. Habían solicitado la orden para detener los trabajos, al señalar que cerrar el campo e iniciar las obras del proyecto “perjudicaría de manera irreparable a los demandantes y al interés público”.

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Los anuncios públicos del presidente en redes sociales el mes pasado, en los que detalló la fecha del cierre de East Potomac Park y lo vinculó con la renovación del campo de golf, pesaron mucho en la decisión de la jueza. Reyes, en su fallo del sábado, señaló que esas publicaciones planteaban un problema para el gobierno, al indicar que el plan de reconversión de Trump era definitivo y que el Servicio de Parques Nacionales “cerrará el parque para implementarlo”.

Ambos puntos, escribió, “favorecen conceder la moción de los demandantes para otra orden de restricción temporal”. La orden estará vigente hasta el 28 de noviembre. La reconversión del parque es uno de varios proyectos en la capital del país que Trump ha impulsado. Entre ellos figuran un gran arco conmemorativo, un salón de baile en la Casa Blanca y el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, entre otros.

La orden de Reyes fue la más reciente en una serie de fallos en demandas que impugnan los proyectos de Trump y que se emitieron apenas unas horas antes de la construcción. Otro juez ordenó recientemente un retraso de 14 días en los trabajos del arco, una decisión que llegó poco después de que una comisión de planificación, integrada mayoritariamente por designados de Trump, aprobara los planes del proyecto.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.