Trump crashes the NBA Finals and creates chaos at Madison Square Garden

’Nova Knick Josh Hart has been a critic of Trump. You'd have to wonder what he thinks about the spectacle of the president at Game 3 of the NBA Finals.

’Nova Knick Josh Hart has been a critic of Trump. You'd have to wonder what he thinks about the spectacle of the president at Game 3 of the NBA Finals.

New York Knicks fans wait in line to enter Madison Square Garden ahead of Game 3 of the NBA Finals on Monday. NEW YORK — There were 66 New York Police Department vehicles and two garbage trucks acting as barriers parked around the corner of 33rd Street and 8th Avenue. Forty-three of the vehicles, including 35 motorcycles, were lined up on 33rd alone.on Monday became the first sitting president to attend an NBA game.

He did so in the worst possible setting: the middle of the biggest, most congested city in the United States.by Knicks owner James Dolan. He choppered into the area and took a limo to the arena, but did not sit courtside as planned. With the best seats auctioning off for more than $500,000 and the worst seats going for more than $6,000, maybe he couldn’t afford it.

The boos were absolutely monumental, long and sustained, drowning out the hearty singer, Avery Wilson, and whatever cheers there might have been. Knicks guard Josh Hart expressed regret that ticket prices were so high that many long-suffering Knicks fans, whose team last won a title 53 years ago, would have to watch on TV.

“I kind of wish ticket prices weren’t as crazy as they are. I feel like a lot of people have been waiting for this moment for a very long time,” Hart said.

“Unfortunately, they’re not able to get into the building with the cheapest ticket $7,000 or $8,000. That’s ridiculous. ” You wondered what, then, Hart thought of Trump and his entourage taking up so much space in the World’s Most Famous Arena. Hart has been a frequent critic of Trump’s, celebrating on X, then known as Twitter, when Trump lost the 2020 election.

Trump’s presence only amplified what you knew would be a frenetic, eclectic, and electric atmosphere. Comedian Larry David and Patriots owner Robert Kraft were hugging and texting courtside. Knicks courtside for Game 3: Ari Emanuel, Mark Shapiro , Larry David & Robert Kraft.

Ben Stiller arrived four hours early, game face on, and was rubbing elbows with Pat McAfee, Stephen A. Smith, and what seemed like the rest of the ESPN staff that isn’t covering the College Jeremy Lin was in a leather Knicks jacket, and, for some reason, was stretching his Achilles tendons backstage. He looked fit. Secret weapon?

Long before tipoff, thousands of folks outside were being misdirected by confused cops for an hour, then standing in lines another 90 minutes to get through security. There didn’t seem to be an empty seat by game time.

Here is a first person account:ESPN studio host Ernie Johnson, his bow tie undone, was getting wanded by Secret Service as he entered the arena 4½ hours early, then waited among a herd of press types for 20 minutes to be let in 30 minutes early, then waited 15 minutes for the only accessible elevator before they turned on the escalators around the corner. Victor Wembanyama going through a security checkpoint due to President Donald Trump being at Game 3 of the NBA Finals.

All players and staff for the Spurs and Knicks have to go through multiple layers of security at Madison Square Garden tonight. 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Trump's NBA Finals Attendance Sparks Massive Security Measures and Fan Adjustments at Madison Square GardenPresident Donald Trump's presence at Game 3 of the NBA Finals between the New York Knicks and San Antonio Spurs led to extensive security protocols around Madison Square Garden, including multi-block perimeters, no-bag policies, and TSA-style screenings, causing fans to arrive hours early and prompting the relocation of traditional watch parties to Bryant Park.

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Trump Attends NBA Finals Game 3 at Madison Square Garden Amid ControversyFormer President Donald Trump attended Game 3 of the NBA Finals at Madison Square Garden, marking the first time a sitting U.S. president has attended an NBA Finals game. His presence led to the cancellation of the outdoor Knicks watch party due to heightened security concerns. The event sparked mixed reactions, including comments from New York City Mayor Zohran Mamdani, actress Timothée Chalamet, and political commentator Ann Coulter. High ticket prices and security impacts were also discussed.

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Donald Trump Booed When Shown At Madison Square Garden During NBA FinalsDonald Trump booed when shown at Knicks' homegame of NBA Finals at Madison Square Garden

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