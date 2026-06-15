Trump anuncia un acuerdo marco entre EE.UU. e Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente

El presidente Trump declaró que Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo de memorando de entendimiento que compromete a Irán a renunciar a armas nucleares a cambio de la reapertura del estrecho de Ormuz y la liberación de activos congelados. El acuerdo, pendiente de detalles técnicos, incluye 60 días de negociaciones adicionales y una ceremonia de firma. Mientras, se reportan manifestations a favor y en contra en Teherán, y el primer ministro paquistaní mediador celebró el avance diplomático.

Una mujer ondea una bandera iraní mientras corea consignas contra las conversaciones entre Irán y Estados Unidos en la plaza de la Revolución Islámica en Teherán el domingo.

El presidente Trump dijo el domingo que Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo marco para poner fin a la guerra en Medio Oriente, un avance significativo en meses de negociaciones destinadas a terminar con el conflicto. El acuerdo, descrito por los diplomáticos como un memorando de entendimiento, compromete a Teherán a renunciar al desarrollo o la adquisición de armas nucleares a cambio de ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz y la liberación gradual de sus activos congelados en el extranjero, tras la firma del acuerdo el viernes en Suiza.

El frágil alto el fuego en Oriente Medio se ha mantenido, a veces por muy poco, pese a verse sacudido por repetidos estallidos de violencia en los últimos dos meses.

“¡Barcos del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo! ”, escribió Trump en una publicación en redes sociales el domingo por la noche. Era el 80 cumpleaños del presidente.

Aún no se han publicado todos los detalles del acuerdo. Muchos aspectos, como la forma en que Teherán renunciaría, destruiría o diluiría su material fisible, o si Irán continuaría considerando el estrecho internacional como sus aguas soberanas, seguirán siendo objeto de negociación en los próximos días. El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, declaró el domingo que los mediadores planean celebrar una serie de reuniones esta semana para “sentar las bases de las conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de firma”.

Primer ministro de Pakistán dice que Irán y EEUU han llegado a un acuerdo de paz; el pacto incluye Líbano “Queremos agradecer a los Estados Unidos de América y a la República Islámica de Irán su compromiso para encontrar una solución diplomática al conflicto”, escribió Sharif en una publicación en X. Según informó Associated Press, las negociaciones sobre cuestiones pendientes, como el programa nuclear de Irán, continuarán durante los próximos 60 días, según dos altos funcionarios paquistaníes que hablaron bajo condición de anonimato. El vicepresidente JD Vance declaró a Fox News que la Casa Blanca “aún está ultimando los detalles logísticos” sobre si él o Trump asistirán a la ceremonia de firma.

“Sabemos que tenemos mucho trabajo por delante, pero esta noche es una gran victoria para el pueblo estadounidense”, dijo Vance. “Seguiremos trabajando en ello, seguiremos reduciendo los precios de la energía, seguiremos asegurándonos de que esa región del mundo no sea un desastre y, finalmente, y lo más importante, celebraremos que podemos afirmar con seguridad que Irán nunca tendrá un arma nuclear”.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, confirmó el acuerdo en la televisión estatal, pero afirmó que Irán no comenzaría a implementarlo hasta que se firmara el viernes. Añadió que el acuerdo se alcanzó tras más de 14 horas de conversaciones en Teherán con un representante de Qatar, otro de los mediadores. La televisión estatal iraní mostró un cartel que decía: “Estados Unidos se vio obligado a firmar un acuerdo para poner fin a la guerra”.

Una partidaria del gobierno iraní llora durante una ceremonia de duelo que conmemora el cuadragésimo día de la muerte del líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió en los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel en Teherán, Irán, el jueves 9 de abril de 2026. Unos hombres cargan los ataúdes con los cuerpos de Pierre Mouawad, un funcionario del partido Fuerzas Libanesas —contrario a Hezbolá—, y de su esposa durante su funeral en Yahshush, Líbano, el martes 7 de abril de 2026.

Manifestantes progubernamentales corean eslóganes mientras ondean banderas iraníes y muestran una foto del líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en una concentración tras el anuncio de una tregua de dos semanas en la guerra con Estados Unidos e Israel, en la Enqelab-e-Eslami, o plaza de la Revolución Islámica, en Teherán, Irán, el 8 de abril de 2026. Una enfermera atiende a un paciente en el Hospital Shohadaye Tajrish, en Teherán, Irán, el martes 7 de abril de 2026.

Una excavadora retira escombros en el lugar de un ataque que, según un funcionario de seguridad presente en la escena, destruyó la mitad de la sinagoga Khorasaniha y edificios residenciales cercanos en Teherán, Irán, el martes 7 de abril de 2026. Familiares reaccionan mientras son transportados los ataúdes con los cuerpos de Pierre Mouawad, un funcionario del partido Fuerzas Libanesas —opuesto a Hezbolá—, y de su esposa, durante su funeral en Yahshush, Líbano, el martes 7 de abril de 2026.

El presidente Donald Trump habla con los periodistas durante una conferencia de prensa en la Sala de Prensa James Brady de la Casa Blanca, el lunes 6 de abril de 2026, en Washington. ARCHIVO - En esta foto publicada por un sitio web oficial de la oficina del lider supremo irani, el ayatola Ali Jamenei escucha a un orador durante una reunion con un grupo de estudiantes universitarios en Teheran, Iran, el 28 de mayo de 2018.

Personal de emergencia inspecciona un edificio residencial alcanzado por un ataque de Estados Unidos e Israel, el viernes 27 de marzo de 2026, en Teherán. Una columna de humo sale del Aeropuerto Internacional de Kuwait luego de que un dron alcanzó un depósito de combustible, el miércoles 25 de marzo de 2026, en la Ciudad de Kuwait, Kuwait.

Autoridades israelíes colocan banderas israelíes y estadounidenses en un lugar alcanzado por un misil iraní que mató a dos personas en Ramat Gan, Israel, el miércoles 18 de marzo de 2026. Llamas y humo salen de un edificio residencial tras un ataque israelí en el centro de Beirut, Líbano, el miércoles 18 de marzo de 2026.

Un niño pastor se aleja de un proyecto iraní no explotado que cayó en un campo abierto a las afueras de Qamishli, en el este de Siria, el miércoles 4 de marzo de 2026. Humo se eleva desde un edificio alcanzado por un ataque israelí, el jueves 12 de marzo de 2026, en el centro de Beirut, Líbano.

El brazo de una persona fallecida sobresale de los escombros mientras los equipos de rescate y los residentes buscan el sábado 28 de febrero de 2026 entre los restos de una escuela primaria para niñas en Minab, Irán, que fue objeto de un ataque atribuido por funcionarios locales a EEUU e Israel. Un hombre sostiene una mochila infantil mientras trabajadores de rescate y vecinos buscan entre los escombros de lo que funcionarios iraníes dijeron fue un ataque de Estados Unidos e Israel contra una escuela primaria de niñas, el sábado 28 de febrero de 2026, en Minab, Irán.

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En virtud del acuerdo internacional de 2015 con Irán, abandonado por la primera administración Trump, el enriquecimiento de uranio iraní estabaLa ambigüedad del nuevo acuerdo, la exigencia de nuevas negociaciones para concretar sus detalles y el ritmo del levantamiento de las sanciones contra Irán probablemente generen críticas hacia el presidente, quien inició su carrera política en 2015 atacando el acuerdo nuclear recientemente firmado por el presidente Obama, calificándolo de acuerdo históricamente malo. Ese acuerdo, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto, fue el resultado de dos años de arduas negociaciones que se basaron en un marco similar, aunque más detallado, llamado JCPOA.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró el domingo por la mañana en una entrevista en el programa “Face the Nation” de la cadena CBS que la diferencia entre el JCPOA y la forma en que la administración Trump está manejando las negociaciones radica en la “amenaza de la fuerza militar”.

“La gran diferencia es que lo hicimos desde una posición de fuerza”, dijo Hegseth. “Ese poderío militar se mantendrá el tiempo que sea necesario”. Y, al igual que en 2015, los líderes israelíes de todas las tendencias políticas siguen mostrándose profundamente escépticos ante el acuerdo, declarando que no se verán obligados por un acuerdo del que no son parte.el domingo por la tarde, Trump calificó a Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, como un “tipo muy difícil”.

“Para serles sincero, debería estarnos muy agradecidos por haber hecho esto. Porque si Irán tuviera un arma nuclear, Israel no existiría ni por dos horas”, dijo Trump. Desde los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán que dieron inicio a la guerra el 28 de febrero, se han confirmado 3468 muertes en Irán,Además, han muerto 13 militares estadounidenses, y la guerra entre Israel y Hezbolá ha dejado 2679 muertos en el Líbano, así como 23 israelíes, entre ellos ocho civiles.

Ana Ceballos is a Washington correspondent for the Los Angeles Times. She covers the White House and Congress. Before joining The Times, she was a state government and politics reporter for the Miami Herald, where she covered the administration of Gov. Ron DeSantis with a focus on immigration and education.

Michael Wilner is the Washington bureau chief for the Los Angeles Times. He has spent more than a decade covering the federal government with a focus on the White House. Before joining The Times, Wilner was chief Washington correspondent for McClatchy, where his enterprise and international reporting was recognized with multiple awards. He previously covered foreign affairs in Washington and overseas for the Jerusalem Post.

Wilner is a graduate of Claremont McKenna College and Columbia University and is a native of New York City.





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