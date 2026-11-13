Trump and Mullin Reject Amnesty in Immigration Deal Amid Post-Election Tensions

President Donald Trump and Secretary of Homeland Security Markwayne Mullin have firmly opposed any immigration agreement that includes amnesty for undocumented immigrants, despite previous hints from Trump about negotiating with Democrats on harsh policies. The stance highlights the difficult path ahead for a new Democratic-controlled Congress trying to find common ground on immigration following midterm elections that reflected voter discontent with government operations.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, en un evento en Oxon Hill, Maryland, el 6 de noviembre del 2026. La inmigración ha sido durante mucho tiempo uno de los temas más intratables que enfrenta el Congreso, y cualquier acuerdo que otorgue a las personas que están en el país ilegalmente una vía para resolver su estatus a menudo es caracterizado por críticos antiinmigración como amnistía.

Después de insinuar que estaba abierto a negociar un acuerdo con los demócratas sobre una política migratoria que describió como demasiado dura, el presidente estadounidense Donald Trump defendió la política de deportaciones de su gobierno y dijo que se oponía a cualquier acuerdo migratorio que incluyera “amnistía” para los inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos. Los comentarios de Trump se produjeron después de que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, también dijera que, si bien ha estado recibiendo llamadas de demócratas interesados en trabajar en la política migratoria, se oponía firmemente a cualquier acuerdo que incluyera amnistía.

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“Mi política no ha cambiado”, aseveró Trump, y añadió que el enfoque será expulsar a “los peores de los peores”. Las elecciones de mitad de mandato pusieron de relieve el descontento de los votantes con los operativos migratorios del gobierno.

Pero los comentarios tanto de Trump como de Mullin reflejaron los mensajes mixtos del gobierno tras las elecciones de la semana pasada y ponen de relieve lo complicado que será para un nuevo Congreso de mayoría demócrata encontrar algún terreno común cuando se trata del tema migratorio. La inmigración ha sido durante mucho tiempo uno de los temas más intratables que enfrenta el Congreso, y cualquier acuerdo que otorgue a las personas que están en el país ilegalmente una vía para resolver su estatus a menudo es caracterizado por críticos antiinmigración como amnistía.

Pero defensores han dicho que los inmigrantes que han vivido en Estados Unidos durante años y han trabajado y criado familias aquí merecen salir de las sombras y legalizar su estatus.

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“No habrá amnistía”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca. “¿Alguien sugirió que habrá amnistía? No, pero entraron. Conocían la ley”.

Trump dijo que la política de deportaciones de su gobierno era “muy fuerte”. Cuando se le cuestionó si había hablado con Stephen Miller —su nuevo jefe de despacho que fue el arquitecto de su ofensiva migratoria— sobre cambios en inmigración, Trump dijo que no.En comparación, durante una entrevista con “60 Minutes” que se emitió el domingo, Trump dijo que “asesinos” y “traficantes de drogas” que están en el país ilegalmente deberían ser deportados, pero insinuó que estaba abierto a la idea de un acuerdo que permitiría que otros se quedaran “si son buenas personas que trabajan en una empresa de jardinería, o trabajan en un hotel, o hacen algo, ¿verdad?

Y en algunos casos, pagando impuestos”. Trump regresó al poder haciendo campaña con la promesa de endurecer la aplicación de las leyes de inmigración. Durante los primeros dos años de su segundo mandato, los arrestos de inmigrantes se dispararon, incluso mediante operativos muy publicitados en grandes ciudades de Estados Unidos que a veces se tornaron violentos. Y los votantes parecieron desaprobar las tácticas.

A nivel nacional, alrededor de 6 de cada 10 votantes dijeron que las acciones del gobierno de Trump en la aplicación de la ley migratoria habían “ido demasiado lejos”, según la Encuesta de Votantes AP, que se realizó a más de 100.000 personas que participaron en las elecciones de mitad de mandato. Una proporción similar desaprobó cómo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estaba haciendo su trabajo.

Mullin reiteró el lunes la disposición de Trump a trabajar con los demócratas en el asunto, aunque dijo que él y el presidente aún no han hablado de cambios concretos en la política migratoria tras las elecciones de la semana pasada. Al hablar con periodistas al margen de una conferencia cerca de Washington, D.C. , Mullin señaló que se opone firmemente a cualquier amnistía para las personas que viven ilegalmente en Estados Unidos.

Mullin, quien fue senador y representante antes de convertirse en secretario de Seguridad Nacional de Trump a principios de este año, comentó que después de las elecciones ha estado recibiendo llamadas de demócratas con los que trabajó en el Congreso en asuntos bipartidistas.

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“Le he hecho saber al presidente que esas llamadas están llegando. Y el presidente ha dicho que empecemos a trabajar con ellos y luego reunámonos en algún momento. Así que ese es el alcance de la conversación”, dijo Mullin.

“No hemos tenido ninguna conversación solo sobre políticas”. Desde las elecciones, Trump ha ascendido a Miller, lo que ha suscitado dudas sobre cómo será la cooperación con los demócratas mientras la aplicación de la ley siga siendo estricta. En una publicación en redes sociales la semana pasada, Mullin calificó a Miller como una “excelente decisión”.

Mullin, quien afirmó que trabajó con demócratas cuando estaba en el Congreso, incluso en la reforma migratoria, sostuvo que un enfoque bipartidista es la única manera de lograr algo. Pero también rechazó de forma tajante cualquier tipo de acuerdo que incluyera amnistía para las personas que viven ilegalmente en Estados Unidos.

“Yo trabajé en la reforma migratoria cuando estaba en la Cámara de Representantes y cuando estaba en el Senado. Creo que la única manera de conseguirla realmente es con un enfoque bipartidista. Pero la amnistía nunca va a ser una solución. Nunca vamos a permitir que ocurra una amnistía.

Así que ahí se acaba el tema”, declaró Mullin. Mencionó el tema de DACA, una forma de protección contra la deportación para personas que fueras traídas a Estados Unidos de manera ilegal cuando eran niños. Indicó que encontrar una manera de legalizar su estatus dependería del Congreso.

“Ahora, si queremos una reforma migratoria en la que podamos analizar DACA y encontrar una manera de que estas personas puedan convertirse quizá en residentes permanentes legales o algo así, eso le corresponderá al Congreso”, indicó.