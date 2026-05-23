Trump Administration Expands Push to Revoke Citizenship from Naturalized Americans

The Trump administration is temporarily assigning immigration attorneys to Justice Department offices to prioritize denaturalization cases against naturalized Americans accused of fraud or other ineligibility. The administration has filed 35 denaturalization cases since the start of President Donald Trump’s second term, including 12 this month, according to a DOJ spokesperson. The cases involve individuals identified as being from Iraq, Colombia, Uzbekistan, Morocco, Somalia, The Gambia, Bolivia, Kenya, India, China, and Nigeria, with allegations ranging from terrorism-related offenses and concealment of war crimes to sham marriages, identity fraud, firearms trafficking, possession of indecent digital images of minors, and investor fraud.
Lawyers at USCIS, the federal agency that handles legal immigration services, are being temporarily transferred to U.S. attorney’s offices to work on denaturalization cases. The administration has filed 35 denaturalization cases since the start of President Donald Trump’s second term, including 12 this month, according to a DOJ spokesperson. The Trump administration also attempted to accelerate denaturalization cases during Trump’s first term by creating a dedicated team of 10 to 15 lawyers.
