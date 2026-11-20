Un tribunal federal de apelaciones aceptó mantener suspendidas las protecciones contra la deportación para cientos de miles de migrantes venezolanos, poco después de que el gobierno del presidente Donald Trump presentó una apelación de emergencia ante la Corte Suprema federal.

ARCHIVO - Marilyn Miranda, de 12 años, de Washington, levanta la mano durante una protesta para exigir una extensión del programa de Estatus de Protección Temporal , el 23 de septiembre de 2022, en Lafayette Park, cerca de la Casa Blanca, en Washington.

Un tribunal federal de apelaciones aceptó mantener suspendidas las protecciones contra la deportación para cientos de miles de migrantes venezolanos, poco después de que el gobierno del presidente Donald Trump presentó una apelación de emergencia ante la Corte Suprema federal. La orden emitida el miércoles por la noche significa que el gobierno sigue teniendo libertad para detener y deportar a venezolanos a quienes previamente se les había concedido el Estatus de Protección Temporal .

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Abogados federales han manifestado que unos 1.800 se encuentran detenidos y que alrededor de 330 están sujetos a procesos de deportación. El Congreso creó el programa TPS en 1990 para proteger a migrantes de la deportación a países que atravesaban desastres naturales o conflictos civiles. La designación se otorga por periodos de hasta 18 meses. El gobierno federal sostiene que el TPS es un programa temporal y que Venezuela ya no cumple los requisitos para su renovación.

Durante el segundo mandato de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional ha cancelado el TPS para más de 1 millón de personas originarias de 13 países, entre ellos Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua, Afganistán y Siria. Sin embargo, en un cambio de política realizado en los últimos meses, el gobierno ha mantenido las protecciones para casi 200.000 salvadoreños y más de 100.000 personas procedentes de Ucrania y Sudán.

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El TPS se concedió por primera vez a venezolanos en marzo de 2021, durante la presidencia del demócrata Joe Biden. La designación se amplió en septiembre de 2023 para incluir a beneficiarios adicionales. Alrededor de 600.000 venezolanos han recibido protecciones del TPS. La decisión del gobierno de Trump de poner fin a las protecciones para venezolanos fue impugnada en los tribunales, y un juez con sede en California determinó que la medida era ilegal.

La Corte Suprema intervino dos veces con órdenes temporales de emergencia y, más tarde, envió el caso de regreso a un tribunal de apelaciones, después de ratificar el fin del TPS para haitianos en un caso distinto. El Tribunal Federal de Apelaciones del 9no Circuito aún no se había pronunciado cuando el gobierno volvió a la Corte Suprema el miércoles, argumentando que la suspensión temporal estaba por expirar, lo que permitiría restablecer las protecciones contra la deportación.

Horas después, el tribunal de apelaciones extendió la suspensión temporal de las protecciones hasta siete días después de que emita un fallo completo. El Departamento de Justicia retiró posteriormente su apelación, aunque los abogados federales podrían volver al máximo tribunal más adelante. Después de que el gobierno de Trump puso fin al TPS para venezolanos el año pasado, sus autorizaciones de trabajo también quedaron inválidas. Miles de personas enfrentaron procesos de deportación, detención y expulsión. Muchos otros optaron por salir del país de manera voluntaria.