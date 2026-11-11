Tres muertos y varios heridos en un accidente cerca de la estación de metro de North Hollywood

Tres personas murieron y otras resultaron heridas cuando un auto arrolló a un grupo de peatones en North Hollywood el martes por la noche, según informaron las autoridades.

La Policía de Los Ángeles investiga el lugar de un accidente en el que tres personas perdieron la vida y al menos otras tres resultaron gravemente heridas cerca de una entrada de la estación de metro de North Hollywood el martes por la nocheTres personas murieron y otras resultaron heridas cuando un auto arrolló a un grupo de peatones en North Hollywood el martes por la noche, según informaron las autoridades.

Tres personas murieron y otras resultaron heridas cuando un auto arrolló a una multitud de vendedores ambulantes y peatones en North Hollywood el martes por la tarde, según informaron las autoridades. La policía acudió a la cuadra 3500 de N. Lankershim Blvd.

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, cerca de Chandler Boulevard, a solo unos pasos de la entrada a la estación de metro North Hollywood B Line, tras recibir un aviso a las 5:55 p. m. de que un auto se había subido a la acera y había atropellado a varios peatones, según el Departamento de Policía de Los Ángeles. Tres peatones fueron declarados muertos en el lugar de los hechos.

Otras dos personas y el conductor, identificado únicamente como un hombre adulto, fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, dijo el capitán Mike Bland, portavoz del LAPD. Bland indicó que el vehículo circulaba en dirección sur por Lankershim cuando subió a la acera. Aún no está claro qué causó el accidente. El incidente ocurrió en una zona típicamente concurrida, llena de personas que regresaban a casa al final de la jornada laboral.

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A menudo hay vendedores en las entradas de las estaciones de tren a ambos lados de Lankershim que ofrecen café, pasteles, tamales y otros bocadillos a los pasajeros del Metro.

“Los equipos de primera respuesta se encuentran en el lugar, y mi oficina está coordinando estrechamente con los departamentos de la ciudad mientras las autoridades trabajan para determinar qué causó este horrible incidente”, dijo la alcaldesa Karen Bass en un comunicado el X. “Estoy desconsolada por las familias de todos los afectados”. Kassandra Guzmán, de 12 años, estaba sentada en el puesto de hamburguesas de su familia, al otro lado de Lankershim, cuando vio un auto que bajaba a toda velocidad por Lankershim y atravesó la lona azul donde suelen instalarse varios vendedores de comida.

Los vendedores ofrecen café, tamales, hot dogs y pasteles, según Guzmán, quien señaló que las personas que resultaron heridas llevan años trabajando allí. La conductora de ese incidente, Bailee Lynn Ríos, fue acusada de conducción imprudente, de conducir bajo los efectos del alcohol y de dos cargos de homicidio en segundo grado por las muertes de Daniel Castillo, de 46 años, y Gage Weida, de 31, quien salió disparado del autobús en el choque.

Iris Kwok is a breaking news reporter at the Los Angeles Times. She was a 2025-26 reporting fellow at The Times and previously covered the environment at Berkeleyside. She is a graduate of UC Berkeley, where she studied political science and music. A lifelong cellist, Kwok has written about classical music for the San Francisco Chronicle and San Francisco Classical Voice.

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She grew up in the Bay Area and the Sacramento region. James Queally writes about crime and policing in Southern California, where he currently covers Los Angeles County’s criminal courts, the district attorney’s office and juvenile justice issues for the Los Angeles Times.