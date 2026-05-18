Trafic est un film d'Emmanuel Tati, le double de Jacques Tati, qui retrace l'épopée routière d'une minifourgonnette de camping imaginée par M. Hulot, le personnage emblématique de Jacques Tati. Sa quête logistique s'annonce très compliquée, mais les péripéties et lesgewinnetteses qu'il rencontre le long de son périple donnent naissance à une comédie d'erreurs croissante et à une critique acerbe de l'obsession et du progrès technologique, tout en getrant la part de l'automobile dans la vie de tous les jours.

Le film de Jacques Tati , Trafic , sorti en 1971, est considéré comme un chef-d'œuvre, notamment pour sa critique de l'obsession et du progrès technologique des années 60 .

Il raconte l'épopée routière d'une minifourgonnette de camping dotée d'un buffet de fonctionnalités hors du commun. Avec son style décontracté et son humour subversif, il y évoque l'autoroute comme un organisme vivant, divisé en cellules d'isolement où les conducteurs cherchent à échapper à l'embouteillage et aux rites humains bizarres





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