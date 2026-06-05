Tick-related illnesses on the rise as the Philly region reaches peak season

The 30 inches of snow that fell in the Philadelphia region and lingered on the ground for weeks swaddled ticks as snugly as bugs in an igloo.

The 30 inches of snow that fell in the Philadelphia region and lingered on the ground for weeks swaddled ticks as snugly as bugs in an igloo.

June and July mark the height of tick-borne illnesses, from Lyme disease to the emerging alpha-gal syndrome, but it’s the winter that may have laid the groundwork.

“Snow acts as an insulator, so it’s protecting them even if it got super cold,” said Erika Machtinger, an associate entomology professor at Pennsylvania State University. Ticks, tiny arachnids, slow their metabolism, burrow beneath leaf litter, and wait out the cold months. A thick layer of snow fortifies their shelter, creating a protected pocket.

However, Machtinger said plenty of other factors play into why the tick-borne illnesses are growing: more deer, more awareness, and more people going outside. The Northeast is traditionally the region hit hardest by ticks, according to data from the Centers for Disease Control . In 2021, there were 2,900 cases reported. Last year, there were 18,747.

So far this year, there are 4,240. Cases dipped during the pandemic but had been on the rise before that. Machtinger said it’s difficult to gauge whether there are actually more ticks this season. The level of ticks can vary county to county.

It could mean that people have been more active outside because of the nice weather, she noted. Or, it could be because people are more vigilant when it comes to ticks, especially given how much attention alpha-gal syndrome has gotten.is a reaction to the alpha-gal sugar molecule found in many mammalian products such as red meat and dairy, according to the state Department of Health. ), though other tick species may also cause AGS.

Patients with alpha-gal syndrome can have reactions ranging from mild to life-threatening and should be managed by a healthcare provider. Most cases have so far been reported in the southeastern and south-central regions of the country where higher populations of lone star ticks are found. AGS tracking effort, asking labs to report cases.

The Department of Health isPennsylvania starts tracking red meat allergy caused by tick bites as hundreds of cases appear in state Machtinger said her experience looking for ticks this year in Central Pennsylvania hasn’t convinced her there are more than in other years. In some places, she’s found fewer. But tick season is only now going into its peak. The number of tick species found in Pennsylvania has grown over the years.

Of the more than 900 species of ticks worldwide, at least 25 are thought to exist in Pennsylvania. Deer could be a main reason humans seem to be encountering more ticks, Machtinger said. Ticks love to feast on deer and hitch rides on them, causing deer to become major vectors.

“Ticks can feed and reproduce on other hosts,” she said, “But because there are so many deer, they move around a lot and they’re big, they can carry a lot more ticks than a fox. And deer do well in spaces where there are people. That increases the risk of not only more ticks, but more ticks in the same areas as people.

” Those encounters only grow as the amount of woods shrinks to make way for development, pushing deer into suburbs. Pets and livestock are also threatened by tick-borne pathogens. Dogs and horses are susceptible to Lyme disease and anaplasmosis, a tick-borne bacterial disease spread to humans and pets by the bite of infected blacklegged ticks. SymptomsMachtinger cautioned that pet owners should routinely check animals and remove ticks.

They should also cut tall grasses and remove leaf litter and brush near where pets may roam. People, she said, should also protect themselves this time of year by avoiding dense vegetation. If they can’t, they should wear long pants and closed shoes and perform regular tick checks. She recommends using insecticides like permethrin to treat clothes and 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