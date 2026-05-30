The tram cars got Volvos and Cristopher Sánchez made history

Tina Fey embraced her Delco accent, Wildwood’s tram cars entered their Volvo era, Spirit’s replacement arrived at PHL, and Quinta Brunson raised money for Philly schools.

The Wildwoods Boardwalk Special Improvement District struck a deal with Volvo to provide three free electric vehicles to tow the boardwalk's historic Sightseer tram car system starting in the summer of 2026.

Philadelphia Phillies starting pitcher Cristopher Sánchez works against a San Diego Padres batter during the first inning of a baseball game Wednesday, May 27, 2026, in San Diego.

The Michelin-recommended restaurant was shut down by the city after discovering it never had a license to serve or prepare food or sell alcohol.

Weekly Report Card: Wildwood tram Volvos, Tina Fey's Delco accent, and moreStill, the alternative was apparently the tram system slowly dying while workers searched eBay for replacement parts and swapped out 2,000-pound batteries every afternoon. So the Volvos arrive less as a flashy upgrade and more as a “please keep this thing alive” measure. The tram car is one of those rare Shore traditions that basically everybody likes. It’s slow, slightly ridiculous, weirdly relaxing, and deeply tied to Wildwood itself.

Sitting on it after a long beach day while rolling past arcades, Curley’s fries, and burned-out parents carrying inflatable toys is part of the Shore experience. Tina Fey admitting her Delco accent still slips out is deeply reassuring: A Tina Fey revealed this week that despite decades in New York, she still occasionally falls back into her Delco accent when she’s tired. Which is important for the region to hear.

, Fey said the accent especially comes out late at night, when suddenly she’s “goin’ home” and talking about “all-monds” again. The Delco accent may be one of the strongest regional accents in America because it survives absolutely everything: education, Hollywood, money, moving.

You can leave Delco, become Tina Fey, win Emmys, sit courtside at Knicks games with celebrities… eventually, though, your body will betray you and you’ll pronounce a vowel like somebody arguing in aPhiladelphia Phillies starting pitcher Cristopher Sánchez works against a San Diego Padres batter during the first inning of a baseball game Wednesday, May 27, 2026, in San Diego. by extending his scoreless innings streak to 44⅔ innings, surpassing Grover Cleveland Alexander and continuing what has quietly become one of the most dominant pitching stretches in baseball.

Every fifth day, Sánchez just casually walks out there and throws seven shutout innings while barely appearing emotionally affected by anything happening around him.immediately secured the baseball after Sánchez broke the franchise record, and teammates were grinning through half the outing waiting for history to happen. And the Manny Machado moment — where Machado nearly ended the streak with one swing before smiling at Sánchez — somehow made the whole thing feel even cooler.

At this point, Sánchez taking the mound has become one of the few reliably peaceful experiences available to Philadelphia sports fans. Spirit Airlines leaving Philadelphia earlier this month inspired a lot of jokes from people who had clearly never desperately needed a $79 flight to Florida. , including flights to Knoxville, Tenn. , Des Moines, Iowa, and Grand Rapids, Mich.

Which may not exactly scream “dream vacation,” but the bigger point is this: Airports actually do need budget airlines. Because the second that Spirit disappeared, everybody immediately remembered that not all travelers are trying to spend $640 to visit relatives for a weekend. Sure, Spirit was chaotic. Every experience felt one minor inconvenience away from becoming a viral TikTok, and a carry-on bag somehow required advanced financial planning.

But it also got people places cheaply. And Allegiant already announcing Florida flights for Phillies spring training season tells you exactly who this is for: people willing to endure almost anything if the flight is cheap enough and lands somewhere warm.creator launched the campaign in December with a goal of raising $200,000, which would establish an ongoing endowment to help schools pay for trips in future years. Nearly 400 people and organizations have already contributed.

And it feels very aligned with everything people like about Brunson in the first place. She’s one of the few celebrities whose connection to Philadelphia still feels authentic and specific, especially when it comes to public schools. So the fact that Brunson looked at the district’s problems and decided helping kids experience those moments was worth investing in feels especially meaningful.

The restaurant Roxanne remained closed Thursday, May 21, 2026, at 607 S. Second St., after a Dept. of L&I “Cease Operations” notice was posted on April 6. The Michelin-recommended restaurant was shut down by the city after discovering it never had a license to serve or prepare food or sell alcohol.

Roxanne reopening after the whole ‘operating illegally’ thing is very Philly restaurant discourse: C+ Roxanne — the experimental Queen Village restaurant shut down by the city for operating without a food license or health inspections —the Michelin-recommended restaurant had apparently been operating for more than a year without proper licenses or inspections That is objectively wild. But the entire saga also feels extremely Philly: Michelin hype, performance-art food, confusing city permitting rules, public panic, and diners still aggressively trying to book a Resy anyway.

Now the city appears willing to let Roxanne go through the licensing process normally, meaning the restaurant may genuinely reopen soon. I help steer our weekend franchises, special section issues, and long-term feature plans — the big, ambitious stuff that keeps readers coming back. 