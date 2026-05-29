The Big Picture: A banana-eating contest, Eagles practice, wet Phillies, and the week’s best sports photos

From a banana-eating contest down the Shore to the Eagles returning to the practice field in South Philly, these are The Inquirer's best sports photos of the week.
From a banana-eating contest down the Shore to the Eagles returning to the practice field in South Philly, these are the best sports photos of the week.
Phillies shortstop Trea Turner tags outs Cleveland Guardians second baseman Travis Bazzana. The Phillies struggled to score against Cleveland, dropping two of their three games. Each Friday, Inquirer photo editors pick the best sports images from the last seven days. And despite the summer rapidly approaching, there’s no slowing down when it comes to Philly sports.
Just this past week, we saw the Phillies split a pair of series with the Cleveland Guardians and the San Diego Padres before heading to L.A. to take on Shohei Ohtani and the Dodgers. In addition to the Phillies, the Eagles, including running back, returned to the practice field this week for OTAs. And over Memorial Day weekend, there was a banana-eating contest down the Shore. 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