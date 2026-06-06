We ate dumplings in Center City, mozzarella-stuffed crab in Queen Village, stromboli in Wildwood, and a corned beef sandwich made better by chopped liver in Cherry Hill.

A plate of Northeastern Chinese-style dumplings stuffed with pork and sauerkraut are perched above four other dishes at Meet Harbin in Center City. Beatrice Forman / Staff A plate of Northeastern Chinese-style dumplings stuffed with pork and sauerkraut are perched above four other dishes at Meet Harbin in Center City.hiladelphians are well acquainted with the regional specialties of Southern China’s Guangzhou Province; its Cantonese cooking dominated Chinatown for a century before the more recent arrival of lip-numbing Szechuan spice and juicy Shanghai soup dumplings.

The flavors of Northeast China are far less common, but— a year-old restaurant named for the Heilongjiang Province’s largest city — is ready to make the introduction. Located in the cozy Sansom Street dining rooms once occupied by Su Xing House, a longtime destination for vegan Chinese, followed by a short-lived Szechuan kitchen, Meet Harbin’s broad menu is diligent about maintaining those clienteles.

There’s plenty of veggie options and confident takes onspecialties, such as a stir fry of Chinese cauliflower with potato batons and crunchy lotus root rings that radiate a spicy snap worth a visit of its own. , and a hub on the Trans-Siberian railway that historically brought culinary influences from Russia and farther west. Guo bao rou, or very tender slices of pork crisped inside a crunchy potato starch crust, is one of the region’s most famous dishes.

It’s irresistible here, glossed in a clear and delicately balanced sweet-and-sour sauce. I was just as fascinated by the frequent use of sauerkraut across the menu, especially in pork dumplings with rustic, hand-crimped edges that I found to be absolutely delicious. There are many more Northeastern Chinese specialties I’ve yet to try here, including braised pork knuckles, pig ears in chili sauce, and smoked pork steamed buns.

But considering its proximity to Rittenhouse Square, where quality Chinese options are relatively sparse beyondScampi’s Liz Grothe is a genius. Or maybe she’s sick and twisted. I’m not sure what has to be going on in your head to dream up mozzarella stuffed soft shell crab parm.on a whim Wednesday for à la carte night and, boy, I’m so glad. Grothe immediately told us about her vision.

“ was alive 30 minutes ago, then I stabbed it and stuffed it with mozzarella,” she said while placing the heavy plate in front of us. Naturally, the crustacean laid atop a bed of spaghetti marinara. Odd but it works, coming off almost like a crabby, crispy mozzarella stick. I cannot imagine Scampi will serve this often.

It seems labor intensive and hyper-seasonal. But it’s absolutely something you should resolve to try if you ever see it pop up on the restaurant’s Instagram stories.set up a stand on Wildwood’s boardwalk between a Dairy Queen and a game where 10 bucks gets you three chances to win a stuffed animal by knocking down a soccer player. The overloaded cheesesteaks are the same you’ll find atnear the South Philadelphia sports complex.

But in Wildwood the sign out front, you’ll notice, ends with “& Pizza. ”What is a Shore shop without pizza? Two of Merlino and Perri Jr.’s business partners own pizzerias. The pizza recipe – thin-crusted, foldable, heavily baked, generously mozzarellaed – comes fromat 15th and Oregon in South Philly.

There are three kinds here: broccoli, steak, and pepperoni, all wrapped in a thin crust and well-seasoned with oregano, black pepper, and garlic. The cheese is a power move: While the steak is paired with American, they use provolone for the broccoli and pepperoni. The provolone gives it stretch and lovely tang. It’s time to live my truth: I love chopped liver and would add it to every sandwich if I could, haters be damned.

So what if it’s just ground chicken livers and always a pale gray-ish brown, like the color that prompts you to ask someone if they’re sick? It’s protein-rich and earthy, with a slightly sweet aftertaste that makes all the judgement from others worth it.. My hack: adding a layer of liver to an overstuffed corned beef sandwich on rye bread.

All of Radin’s sandwiches are dense — just piles of thinly-shaved meat packed inside bread to the point of nearly tipping over — but the chopped liver’s multi-dimensional flavors somehow made everything feel more manageable. Don’t knock it ‘ti you try it. As a restaurant critic and columnist, I cover the Philadelphia region's culinary stars, from food carts to fine dining, and chronicle the evolution of a dining scene that helps define our identity, one plate at a time.

I cover trending national news, specializing in youth and internet culture. I'm a recovering Florida girl on the hunt for the best bialy in town. I cover the Philadelphia-area food and restaurant scene, with an eye on the businesses and the people who make it all happen. I'm a food writer who covers how trends are reshaping Philadelphia's dynamic food scene, from the growth of Philly's restaurant merch to why venture capital-backed chains can't stop coming to our city.

I also cover labor dynamics — and changes to the workplace — within the hospitality industry. 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