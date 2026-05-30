The best things we ate this week

It was a feast of Asian and French delights for our staff, from Vietnamese rice platters in Port Richmond to dumplings and jellyfish in Chinatown, plus a goat cheese mousse from a bistro in Media.
Michael Klein / StaffWe got around to Ken’s Seafood, Ray’s Cafe & Tea House, La Belle Epoque, and SoVo Caphe, a new coffee shop in Port Richmond.he corner of Somerset and Edgemont Streets has long held a special spot in my heart — first housing the luxe Napoleon Cafe, which introduced espresso and cafe culture toin 1990, and later Hinge Cafe, a neighborhood bruncherie and art gallery whose 10-year run ended in 2023.
Filling those big shoes now is the cute and sunny, teas, and matcha drinks, banh mi, rice platters, and desserts. The daughter of restaurateurs in Vietnam, owner Nicki Nguyen came to the United States 14 years ago as an international student, met her husband in New York, and moved to Philadelphia about eight years ago. From the kitchen, you’ll find hearty brunch platters like the bánh mi chao. Listed as “skillet bread,” it comes with a Vietnamese meatball, pork roll, ham, fried egg, and pate, with a side of bánh mi.
There are also sunny-side-up egg-topped rice platters heaped with generous portions of proteins such as grilled pork , chicken, and beef, plus nine varieties of bánh mi, including a vegetarian one with lemongrass tofu.was a much-needed light palate cleanser during an otherwise heavy meal of garlicky escargot, filet mignon, and roast duck. The goat cheese mousse was so airy it felt like I was dipping my teeny toasts into a cumulus cloud.
The toppings are also rather simple — just diced strawberries, fig jam, and a smattering of pecans — but feel decadent when you manage to get them all in one bite, kind of like a really good sundae. Ever the sweet tooth, I have always argued that appetizers don’t need to be savory to stand out.
And ever the snacker, I have also always believed that the best bits of a meal feel like something you could re-create at home but weren’t smart enough to think of first. This cheese plate has already made it into my midday pick-me-up rotation. , the homemade dumpling platter is the true standout at Ray’s Cafe & Tea House. The plate features six beautifully hand-pleated dumplings in three flavors: pork and leek, pork and napa cabbage, and chicken curry.
The steamed pork and leek dumplings are savory and rich, balanced by the leek’s mild sweetness. Each bite was satisfyingly juicy, almost reminiscent of a soup dumpling without the mess. The pork and napa dumplings lean more traditional, showcasing a carefully mastered Chinese recipe from owner Grace Chen, who opened Ray’s 37 years ago. The biggest surprise, though, was the fried curry dumpling.
Filled with soft, creamy potato and fragrant curry spices, the dumpling’s deeply crunchy fried shell delivered a satisfying bite. With an empty platter sat in front of me, I couldn’t help but wonder why I had ever gotten lunch elsewhere. I love eating jellyfish, not simply because it’s delicious, but because I consider the act a beautiful form of revenge.
“,” is something I tell a dish of jellyfish whenever I encounter it. And that is exactly what I did recently at Ken’s Seafood. The jellyfish was crisp and cool, with an inherent gelatinous crunch, like japchae but with tentacles instead of glass noodles. Dusted with white sesame seeds and lightly spiced with chili peppers, the tentacles were tangled with a few carrot shavings, which created a lovely textural vegetable foil.
It was perfect for a hot day and as an opening to a meal of roasted duck with fabulously crispy skin, and the most delicately steamed flounder. I'm a food writer who covers how trends are reshaping Philadelphia's dynamic food scene, from the growth of Philly's restaurant merch to why venture capital-backed chains can't stop coming to our city. I also cover labor dynamics — and changes to the workplace — within the hospitality industry.
I cover the Philadelphia-area food and restaurant scene, with an eye on the businesses and the people who make it all happen. As an art director, I do everything from conceptualizing and producing photo shoots for upcoming dining guides to digitally illustrating and working with freelance illustrators for news art. I also build engaging interactive stories for our digital audience on Inquirer.com and social media platforms. I am a former chef and restaurateur.
I write stories about food, chefs, and restaurants, and examine the systems and structures behind them. 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