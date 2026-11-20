Despite projections of a slight decrease in overall travel, US airports including Los Angeles are preparing for a surge of 29 million passengers between November 20 and 30. Experts advise travelers to arrive four hours early for international flights and three hours for domestic ones, ensure all documents like passports or Real IDs are valid, and verify ticket emissions to avoid missing flights during the peak holiday season.

El día previo al Día de Acción de Gracias los viajeros se enfrentan a elevados flujos de personas entrando y saliendo del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

En un año en que los estadounidenses creen que el costo de la vida ha incrementado, la llegada del Día de Acción de Gracias según diversas agencias se proyecta que los viajes disminuirán ligeramente, pero los aeropuertos estarán ocupados, por lo que los pasajeros deberán tomar en consideración las medidas necesarias para no perder su vuelo. , entre el 20 y 30 de noviembre las aerolíneas estadounidenses transportarán a cerca de 29 millones de pasajeros.

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Es decir que se proyecta que en ese periodo viajarán en promedio 2.7 millones de personas diariamente, significa que las aerolíneas habilitarán 38 mil asientos adicionales al día en comparación al Thanksgiving de 2025. La mayor afluencia será el 29 y 30 de noviembre.

“Lo primero es revisar los documentos antes de salir de casa, tener los documentos en regla”, aconseja José Sánchez, agente de viajes de Sky Tours & Travel, en Los Ángeles. “Para vuelos internacionales, tener el pasaporte y la tarjeta de residencia, y en los vuelos locales el Real ID sería una opción y el pasaporte otra. Entre más documentación tenga para acreditar su estatus migratorio en el país, mejor”.

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En una temporada alta, agrega Sánchez, los criterios cambian ya que el flujo de personas se dispara.

“Los pasajeros deben estar en el aeropuerto cuatro horas antes de la salida en vuelos internacionales, si llegan con las típicas tres horas antes probablemente nuestro vuelo nos deje. Normalmente en un vuelo local son dos horas, pero en temporada alta recomiendo tres horas”, indicó el agente de viajes.

El experto sugiere que los pasajeros verifiquen la emisión del boleto antes de dirigirse al aeropuerto, para no llevarse una sorpresa al ingresar a la base aérea ya que hay muchas aplicaciones que pueden engañar a los clientes.

“Lo mejor es acudir a los canales de venta más confiables antes que ir por una oferta tentadora, para evitar un fraude”, valoró Sánchez. En una encuesta de septiembre, realizada por Ipsos, se indicó el 74% de los estadounidenses afirmó que el costo de vida iba por mal camino, el 13% señaló lo contrario, y una mayoría indicó que los precios estaban aumentando en productos de alimentación, vivienda y combustible.

Debido a estas razones, según la Asociación Estadounidense del Automóvil , en estas fechas festivas los viajes disminuirán ligeramente. La AAA proyecta que 81.5 millones de estadounidenses viajarán al menos 50 millas desde su casa entre el martes 24 de noviembre y el lunes 30 de noviembre. En 2025 la cifra fue de 81.6 millones de viajeros. En automóvil, aseguró la AAA, se proyecta que viajarán 72.9 millones de personas, mientras que el año pasado fue de 73.1 millones.

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Enque la disminución de 200 mil viajeros se debe, en parte, a los precios de la gasolina, que han alcanzado niveles récord esta temporada. Los meses de agosto, septiembre y octubre registraron cifras máximas en las estaciones de servicio, y noviembre podría seguir la misma tendencia.

“Después de tres años de niveles récord, el número de viajeros es ligeramente menor, en parte debido a los mayores costos de viaje de este año”, dijo Stacey Barber, vicepresidenta de AAA Travel, asegurando que los viajeros no notarán mucha diferencia en las carreteras y en los aeropuertos, ya que los volúmenes proyectados se mantienen cerca de niveles récord, ya que si bien es menor al 2025 todavía es superior a los años anteriores. La cifra de viajeros del año pasado fue de 81.6 millones por el Thanksgiving, un récord en comparación a 2024 , 2023 y 2022 .

En 2026, AAA proyecta que 5.9 millones de viajeros realizarán vuelos nacionales durante el Día de Acción de Gracias, lo que representa una disminución del 0.2% con respecto al 2025. Asimismo prevé que 2.6 millones de estadounidenses viajarán en autobús, tren o crucero, lo que representa un aumento del 4.1 % con respecto al año pasado. Oriundo de El Salvador, Soudi Jiménez se graduó de la Licenciatura en Periodismo en la UES.

Antes de unirse a Los Angeles Times en Español trabajó en Megavisión en la capital salvadoreña, Radio World International y Hoy Los Ángeles.