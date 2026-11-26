Target Reports Strongest Quarterly Sales Growth in Five Years Amid Strategic Shifts
Target has announced its largest quarterly sales increases in approximately five years, driven by a revitalized product lineup, same-day delivery expansions, and strategic price cuts. The retailer reported a 7.1% rise in net sales and raised its annual guidance, with digital sales growing 9.8% and comparable store sales increasing 4.6%. This performance follows Target's decision to end its partnership with Ulta Beauty and introduce its own high-end beauty area, while growth was led by electronics, toys, and beauty products during the back-to-school season.
La nueva área, que ofrece productos de belleza de gama alta y personal capacitado para brindar asesoría, sustituye en parte a las tiendas Ulta que había en algunos establecimientos antes de que Target y Ulta Beauty pusieran fin a su alianza en agosto.
Target logró sus mayores aumentos de ventas trimestrales en aproximadamente cinco años, impulsados por una línea de productos revitalizada, la ampliación de las entregas el mismo día y recortes de precios que atrajeron a clientes golpeados por la inflación. La empresa volvió a elevar el miércoles su previsión anual de ganancias y ventas tras un alentador tercer trimestre.
Target reportó un aumento de 7,1% en las ventas netas, mejor de lo esperado, el mejor desempeño desde el cuarto trimestre de 2021. La compañía también registró su tercer trimestre consecutivo de ventas comparables trimestrales, que incluyen las ventas en línea y en sus tiendas físicas.
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