Sydney Sweeney Addresses Rumors of Rift in Euphoria Cast, Including with Zendaya

Sydney Sweeney has finally addressed the persistent rumors of a rift in the cast of Euphoria, including with fellow A-lister Zendaya. She blames the media for the allegations and reveals that she was in 'first position' at HBO, meaning her commitment to filming Euphoria takes priority over any other projects under her contract.
Sydney Sweeney has finally addressed the rumors of a rift in the cast of Euphoria , including with fellow A-lister Zendaya . There have been persistent whispers for years that the co-stars have not gotten along, with claims ranging from a difference in political beliefs to Sweeney's alleged interest in Zendaya 's now fiancé, Tom Holland .
The third and final season of Euphoria just aired, with the actresses never interacting directly on screen, following rumors of drama within the cast. Sweeney, 28, seemed to blame the media for the allegations when asked how she deals with the constant noise surrounding the feuds and other on-set drama. The actress reveals that she was in 'first position' at HBO, meaning her commitment to filming Euphoria takes priority over any other projects under her contract.
Her recent actions have been eyebrow-raising as she neglected to include images of Zendaya in a gallery of behind-the-scenes snaps from Euphoria last week. Whispers of a feud between the pair have circulated for years, fueled by online speculation around Sweeney's alleged interest in Holland. The third and final season of Euphoria just aired, with the actresses never interacting directly on screen together
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