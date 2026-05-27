Suicidio en ICE: Detenidos reportan estrés, miedo y frustración

La investigación de la Associated Press encontró que al menos 10 detenidos, todos varones, han muerto por suicidio desde que Trump asumió el cargo en enero de 2025, un ritmo que supera ampliamente el crecimiento de la población detenida. Siete muertes han sido clasificadas como suicidios, una cifra que ya es la mayor para cualquier año fiscal en la historia de la agencia. Algo está saliendo profundamente mal desde cualquier perspectiva de salud pública o de salud mental, afirmó el doctor Sanjay Basu, epidemiólogo de la Universidad de California en San Francisco y coautor de un estudio en que se documenta el aumento de la mortalidad y de las tasas de suicidio entre los detenidos por ICE.

Brayan Rayo Garzon, detenido por ICE , se sentía angustiado y comenzó su cuarto día de aislamiento en una cárcel de Missouri mientras combatía las fiebres y los escalofríos provocados por el COVID-19.

Su solicitud de tratamiento de salud mental se había pospuesto, y el personal le prohibió hacer su llamada nocturna a su madre como precaución para evitar la propagación de la enfermedad. Les rogó a sus carceleros en notas escritas a mano que organizaran una conversación con ella. Un guardia recogió la nota y se alejó. En menos de una hora, según los registros de la cárcel, lo encontraron inconsciente en su celda.

Una autopsia determinó que se suicidó. La muerte de Rayo, ocurrida en abril de 2025, fue la primera en un repunte de suicidios entre los detenidos por ICE, alarmando a autoridades de salud pública y expertos en cárceles. Al menos 10 detenidos, todos varones, han muerto por suicidio desde que Trump asumió el cargo en enero de 2025, un ritmo que supera ampliamente el crecimiento de la población detenida.

Siete muertes han sido clasificadas como suicidios, una cifra que ya es la mayor para cualquier año fiscal en la historia de la agencia. Algo está saliendo profundamente mal desde cualquier perspectiva de salud pública o de salud mental, afirmó el doctor Sanjay Basu, epidemiólogo de la Universidad de California en San Francisco y coautor de un estudio en que se documenta el aumento de la mortalidad y de las tasas de suicidio entre los detenidos por ICE.

Este es uno de esos aumentos repentinos y alarmantes. Nueve de las muertes fueron de hombres hispanos que llegaron a Estados Unidos provenientes de cuatro países, según hallazgos de la AP. Un hombre era ciudadano chino. Su edad promedio era de 32 años.

Aunque Trump ha caracterizado a quienes enfrentan la deportación como 'lo peor de lo peor', siete de los 10 no tenían antecedentes de delitos violentos en Estados Unidos. Los suicidios representan casi una quinta parte de las 51 muertes bajo custodia de ICE desde enero de 2025. La mayoría de esas muertes fueron por causas naturales, y expertos dicen que muchas de ellas se habrían podido evitar con atención médica oportuna.

La secretaria adjunta interina del Departamento de Seguridad Nacional, Lauren Bis, dijo que las muertes por suicidio bajo custodia del ICE siguen siendo 'extremadamente raras'. La funcionaria indicó que el personal de detención sigue protocolos para proteger a los detenidos que muestran señales de autolesionarse y que ICE exige capacitación anual en prevención del suicidio. Añadió que los detenidos reciben atención médica integral, incluidos servicios de salud mental.

En reacción a la investigación de la AP, el presidente colombiano Gustavo Petro escribió el miércoles en X que la cancillería del país debería emitir una protesta formal por la muerte de Rayo y que el gobierno de Estados Unidos debería 'reflexionar cómo la política de inmigración está matando a estadounidenses y a latinoamericanos'. Las razones detrás de cualquier suicidio son complejas, y cada muerte suele tener múltiples factores coadyuvantes, dicen los expertos.

Los detenidos por ICE reportan un estrés intenso después de ser detenidos, miedo a ser devueltos a países donde su seguridad podría estar en riesgo, y frustración y soledad por la incapacidad de comunicarse debido a barreras lingüísticas. Los detenidos también pueden sentir impotencia por la complejidad que rodea la ley migratoria.

A diferencia de quienes están en el sistema de justicia penal, la mayoría de los detenidos no tiene abogados y su detención por infracciones migratorias no pretende ser punitiva. ICE se vuelve responsable de su bienestar cuando son detenidos, y los expertos dicen que los centros de reclusión bien administrados deberían tener pocos o ningún suicidio





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