Stellantis Unveils New Performance Ram 1500 Family

Stellantis, in partnership with Chrysler Group, unveils a new family of performance Ram 1500 vehicles, aimed at reviving the segment. The new range includes the Ram 1500 Rumblebee 2027, Rumble Bee 392, and Rumble Bee SRT.

Chelsea, Michigan - An an après avoir annoncé le retour du moteur V8 sous le capot du Ram 1500 , Stellantis en rajoute une couche. Dans le cadre d'un événement sur les pistes d'essai du Chelsea Proving Grounds au Michigan auquel Auto123 a été convié, Stellantis a dévoilé sa nouvelle famille de camionnettes de performance.

Pour faire suite aux Lil' Red Express de la fin des années 1970 ainsi qu'aux Ram SRT-10, Rumble Bee, Daytona et R/T des années 2000, Stellantis relance le segment des camionnettes de performance avec le trio de Ram 1500 Rumblebee 2027. Parallèlement, Stellantis a diffusé une capsule vidéo qu'elle a produite pour présenter la relance de ses camionnettes de performance





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Ram 1500 Rumblebee Ram SRT-10 V8 Engine Performance Capsule Video Revival Design

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