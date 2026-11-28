Los Steelers de Pittsburgh no estaban jugando por el asediado entrenador Mike McCarthy el viernes.

T.J. Watt , se los Steelers de Pittsburgh, celebra después de recuperar un balón suelto en la zona de anotación para un touchdown durante la primera mitad del partido de la NFL en contra de los Broncos de Denver, el viernes 27 de noviembre de 2026, en Pittsburgh.

Los Steelers de Pittsburgh no estaban jugando por el asediado entrenador Mike McCarthy el viernes. Tampoco necesariamente estaban jugando por salvar su temporada. Una semana caótica había estremecido la tradición de los Steelers de evitar conflictos públicos y reflejar armonía y estabilidad en la organización. El quarterback veteranoLos que quedaron para navegar en medio de las consecuencias respondieron con una dominante victoria por 27-5 sobre los Broncos de Denver, que bajará el volumen del escándalo, al menos por una semana.

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“Todo está frente a nosotros”, dijo McCarthy al final de uno de los tramos más desafiantes de sus 19 temporadas como entrenador de la NFL. Es una de las razones por las que el experimentado capitán defensivo Cam Heyward y el estelar linebacker externo T.J. Watt instaron a sus compañeros a “mantenerse presentes” en una tarde sombría y lluviosa.