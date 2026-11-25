La larga y exitosa carrera de Aaron Rodgers dio un giro inesperado en su última temporada.

Nolan Smith, de los Eagles de Filadelfia, derriba a Aaron Rodgers, de los Steelers de Pittsburgh, durante el encuentro del domingo 22 de noviembre de 2026.

Rodgers , cuatro veces nombrado el Jugador Más Valioso de la NFL, ha sido enviado a la banca por los Steelers de Pittsburgh, quienes decidieron colocar a Mason Rudolph como titular el viernes contra los Broncos de Denver. El quarterback, que cumple 43 años la próxima semana, ha completado el 60,9% de sus pases para 2.241 yardas, con 16 envíos de touchdown y seis intercepciones.

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Los Steelers han perdido dos compromisos seguidos y Rodgers tuvo dificultades en ambos encuentros, aunque el grupo de receptores se ha visto mermado. Rudolph ha sido titular en apenas 19 partidos a los largo de siete temporadas con los Steelers y los Titans de Tennessee, con marca de 9-9-1. Cerró la campaña 2023 con récord de 3-0 mientras reemplazaba a Kenny Pickett y llevó a Pittsburgh a los playoffs.

Los Steelers perdieron un partido de comodín ante Buffalo esa temporada. Rodgers regresó para su 22ª temporada en la NFL para reencontrarse con el entrenador Mike McCarthy, quien reemplazó a Mike Tomlin. Rodgers y McCarthy ganaron juntos un Super Bowl en Green Bay tras la temporada 2010, precisamente ante Pittsburgh. McCarthy manifestó el lunes que Rodgers era el titular.

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Eso cambió un día después. Rodgers no figuraba en el reporte de lesiones del equipo y habló con los reporteros después de la práctica. Se trata de una decisión sorprendente por parte de los Steelers, considerando la relación de Rodgers con McCarthy —influyó en su contratación— y la alternativa. Rodgers tiene un índice de pasador de 86,6, el más bajo de su carrera.

Rudolph ha sido suplente durante toda su carrera con un índice de pasador de 84,3. Pero los Steelers están buscando a alguien que encienda una ofensiva que es 23ra en yardas totales , 22da por pase y promedia 21,4 puntos. Pittsburgh está empatado con Cleveland y actualmente ocupa un puesto de comodín en la Conferencia Americana con una ventaja de un partido sobre Nueva Inglaterra .

A Rodgers lo han capturado 31 veces esta temporada, incluidas cinco durante la derrota por 19-16 el domingo en Filadelfia. Completó 30 de 44 pases para 227 yardas y un touchdown, sin intercepciones. Rodgers, de hecho, lideró al equipo en yardas por tierra con 29, incluida una escapada de 12 yardas. El receptor abierto DK Metcalf tuvo apenas una recepción en cuatro ocasiones en que se le envió el balón antes de ser expulsado del partido.

El veterano receptor abierto Michael Pittman Jr. no jugó. El principal receptor de Pittsburgh contra los Eagles fue Max Hurleman, un jugador que debutaba en la NFL. No está claro si Rodgers pedirá que lo den de baja para tener la oportunidad de unirse a otro equipo con el que cerrar su carrera. Daniel Jones también es agente libre después de que fue liberado la semana pasada por los Colts de Indianápolis.

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Rodgers llevó a los Steelers a un récord de 10-6 la temporada pasada en su primer año con el equipo. Perdieron 30-6 ante Houston en un partido de comodín. El astro ocupa el tercer lugar en la lista histórica de la NFL con 543 pases de touchdown, el quinto en yardas por pase con 68.515 y el quinto con 5.916 pases completos. Su índice de pasador de 101,6 es el cuarto mejor.